دو نمایشگاه شاخه طوبی و نقاشی کودکان در مرکز گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نمایشگاه شاخه طوبی با موضوع حجاب و عفاف شامل 27 غرفه مختلف در زمینه حجاب و عفاف دائر شده است.
این نمایشگاه تا دوم آبانماه صبح و عصر برای بازدید علاقمندان دائر است.
همچنین نمایشگاهی از آثار نقاشی کودکان گلستانی با موضوعات اجتماعی ، طبیعت و ...در محل نگارخانه حوزه هنری گلستان برپا شد.
کارشناس مسئول حوزه هنری گلستان بیان داشت: آثار ارائه شده در این نمایشگاه شامل تعدادی اثر نقاشی است که با تکنیک گواش ، پاستل و مدادرنگی کار شده است.
دانیال کلاهدوزی افزود: موضوع نقاشیهای این نمایشگاه اکثرا تخیلی و برگرفته از ذهن خلاق کودکان است ، خصوصا طبیعت و حیوانات که در ذهنشان موضوعات خاصی هستند و به شکلهای دلخواه خود آن را به تصویر کشیدهاند.
وی در ادامه به اهمیت آموزش نقاشی در دوران خردسالی اشاره کرد و گفت: همه کودکان استعداد نقاشی داشته و میتوانند آنچه را که در ذهن خود دارند روی کاغذ آورده و بروز دهند ، البته لازمه آن این است که درست آموزش ببینند و استعدادهای آنان شناسایی شده و باور شود.
کلاهدوزی در پایان از کلیه علاقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 15 عصر برای بازدید عموم دایر است.
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