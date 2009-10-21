بخشنامه "محرمیت" ساختمانها تا پایان مهرماه ابلاغ می شود

هیربد معصومی در گتتگو با خبرنگار مهر گفت: ابلاغ بخشنامه رعایت "محرمیت" با توجه به پایان یافتن مراحل تدوین وتهیه تا پایان مهرماه صورت می گیرد.

این مقام مسئول اظهارداشت: با توجه به آنکه از مهندسان معمار خواسته شده تا نقطه نظرات و ایده های خود را برای بررسی و تکمیل نهایی این بخشنامه به این اداره کل ارسال کنند ابراز امیدواری شده که تدوین این بخشنامه با اجماع همه جانبه از نظرات تخصصی همراه باشد.

معصومی خاطرنشان کرد: در این بخشنامه ضمن تبیین راهکارهای فنی و مهندسی برای حل مشکل محرمیت و اشراف در ساختمانها برای سازندگان مطابق اصول معماری و براساس باورهای اعتقادی وفرهنگی روشهای کارشناسی شده ارایه می شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این دستورالعمل که مراحل پایانی را می گذراند تا پایان مهر ماه به مناطق ابلاغ می شود.