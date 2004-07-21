  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۱:۱۷

شهردارمنطقه 3 تهران:

نمايشگاه بين المللي ، مردم منطقه را كلافه و مستاصل كرده است

شهردار منطقه 3 تهران با تاكيد بر اينكه حجم بالاي ترافيك در زمان برگزاري نمايشگاه بين المللي تهران در محل فعلي ، اهالي منطقه و رانندگان را كلافه و مستاصل مي كند، تصريح كرد: شهرداري به دليل اعتراضات و شكايت هاي مردمي مصمم به اجراي قانون در مورد تعطيلي كامل اين نمايشگاه است .

 دكتر علي اصغر تهراني  در گفتگو خبرنگار اجتماعي خبرگزاري  مهر اعلام اين مطلب  افزود: بر اساس قانون و طرح جامع و تفصيلي شهر تهران مراكزي از قبيل نمايشگاه بين المللي كه جمعيت زيادي جذب مي كند ؛ به جز يكسري مراكز خدماتي، تفريحي - ورزشي، آموزشي و .. مابقي بايد در محلي خارج از شهر ايجاد شوند.

وي با بيان اينكه نمايشگاه هايي شبيه نمايشگاه تهران خارج از محيط شهري احداث مي شوند  ، افزود: به طور معمول افراد ويژه اي اعم از كارشناسان و متخصصان فني و صنعتي جهت انجام صادرات يا واردات و يا اعلام سفارش به نمايشگاه هاي بين المللي يا تخصصي مراجعه مي كنند.

شهردار منطقه 3 تهران با انتقاد از مراجعه جمعيت كثير غير كارشناس به نمايشگاه بين المللي تهران ، تاكيد كرد: هجوم افراد مختلف به منظور رفع نيازهاي تفريحي و غيره به نمايشگاه موجب شده تا ترافيك معابر و محورهاي مواصلاتي اطراف نمايشگاه به شدت قفل شده و به دليل محدوديت ظرفيت پاركينگ نمايشگاه ، بسياري از مراجعه كنندگان وسايل نقليه خود را در كنار خيابان پارك كنند.

دكتر تهراني در ادامه با اشاره به شكايت ها و نارضايتي هاي متعدد و مستمر ساكنان مناطق اطراف نمايشگاه بين المللي كه در زمان برگزاري نمايشگاه بايد ساعت هاي متوالي در اين ترافيك قفل شده به سر ببرند ، تصريح كرد: ترافيك حاصل از فعاليت نمايشگاه ، گاهي حتي به نقاط ديگري از شهر نيز سرايت مي كند.

وي ادامه داد: در برخي مواقع شهروندان ساعت هاي طولاني در ترافيك اطراف نمايشگاه مي مانند و در نتيجه زندگي عادي آنها دچار اختلالات شديدي مي شود ؛ به طور مثال اگر يكي از ساكنان منطقه در شرايط عادي با برنامه ريزي كه انجام داده ساعت هفت شب به منزل خود مي رسد ، در زمان برگزاري نمايشگاه تا ساعت 11 شب هم اميدي براي رسيدن به منزل ندارد.

شهردار منطقه 3 تهران همچنين اضافه كرد: به هنگام برگزاري نمايشگاه و برخي مواقع ، حتي در شرايط عادي بزرگراه چمران به دليل تعداد زياد خودروها به پاركينگ بزرگي تبديل مي شود كه خودروهاي مختلف در آن چيده شده است.

کد مطلب 96682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها