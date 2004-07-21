نمايشگاه بين المللي ، مردم منطقه را كلافه و مستاصل كرده است

دكتر علي اصغر تهراني در گفتگو خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اعلام اين مطلب افزود: بر اساس قانون و طرح جامع و تفصيلي شهر تهران مراكزي از قبيل نمايشگاه بين المللي كه جمعيت زيادي جذب مي كند ؛ به جز يكسري مراكز خدماتي، تفريحي - ورزشي، آموزشي و .. مابقي بايد در محلي خارج از شهر ايجاد شوند.

وي با بيان اينكه نمايشگاه هايي شبيه نمايشگاه تهران خارج از محيط شهري احداث مي شوند ، افزود: به طور معمول افراد ويژه اي اعم از كارشناسان و متخصصان فني و صنعتي جهت انجام صادرات يا واردات و يا اعلام سفارش به نمايشگاه هاي بين المللي يا تخصصي مراجعه مي كنند.

شهردار منطقه 3 تهران با انتقاد از مراجعه جمعيت كثير غير كارشناس به نمايشگاه بين المللي تهران ، تاكيد كرد: هجوم افراد مختلف به منظور رفع نيازهاي تفريحي و غيره به نمايشگاه موجب شده تا ترافيك معابر و محورهاي مواصلاتي اطراف نمايشگاه به شدت قفل شده و به دليل محدوديت ظرفيت پاركينگ نمايشگاه ، بسياري از مراجعه كنندگان وسايل نقليه خود را در كنار خيابان پارك كنند.

دكتر تهراني در ادامه با اشاره به شكايت ها و نارضايتي هاي متعدد و مستمر ساكنان مناطق اطراف نمايشگاه بين المللي كه در زمان برگزاري نمايشگاه بايد ساعت هاي متوالي در اين ترافيك قفل شده به سر ببرند ، تصريح كرد: ترافيك حاصل از فعاليت نمايشگاه ، گاهي حتي به نقاط ديگري از شهر نيز سرايت مي كند.

وي ادامه داد: در برخي مواقع شهروندان ساعت هاي طولاني در ترافيك اطراف نمايشگاه مي مانند و در نتيجه زندگي عادي آنها دچار اختلالات شديدي مي شود ؛ به طور مثال اگر يكي از ساكنان منطقه در شرايط عادي با برنامه ريزي كه انجام داده ساعت هفت شب به منزل خود مي رسد ، در زمان برگزاري نمايشگاه تا ساعت 11 شب هم اميدي براي رسيدن به منزل ندارد.

شهردار منطقه 3 تهران همچنين اضافه كرد: به هنگام برگزاري نمايشگاه و برخي مواقع ، حتي در شرايط عادي بزرگراه چمران به دليل تعداد زياد خودروها به پاركينگ بزرگي تبديل مي شود كه خودروهاي مختلف در آن چيده شده است.