وای- فای جدید بلوتوث را به چالش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر، Wi-Fi Alliance سازمانی که در سال 1999 تاسیس شده است گونه جدیدی از "وای- فای" به نام WiFi Direct (وای- فای مستقیم) را معرفی کرد. این گونه جدید ایجاد اتصال مستقیم میان دستگاهها را امکانپذیر می کند.

WiFi Direct در حقیقت قصد دارد بلوتوث ویژه شبکه های شخصی بدون سیم (WPAN) را به رقابتی جدی فرا خواند.

فناوری بلوتوث را نخستین با شرکت اریسکون توسعه داد و در پی آن با هدف ارائه استانداردهای جدید بلوتوث "گروه مشترک المنافع ویژه بلوتوث" (SIG) تاسیس شد.

این نوع ویژه "وای- فای مستقیم" از نیمه سال 2010 در دسترس قرار می گیرد. این فناوری اجازه می دهد که اتصال میان دو دستگاه بدون نیاز سیستمهای بلوتوث میسر شود و داده ها با سرعت بالاتری نسبت به بلوتوث انتقال داده شود.

براساس گزارش وب نیوز، همچنین این فناوری، اتصال بی سیم میان دو یا چند دستگاه را تسهیل کرده و می تواند داده ها را میان رایانه ها و چاپگرها به صورت بی سیم و به سرعت به اشتراک بگذارد.

در این خصوص مدیر اجرایی WiFi Alliance اظهار داشت: "وای- فای مستقیم یک گام به جلو در این بخش است. با کمک این استاندارد، کاربران وای- فای در تمام دنیا می توانند از یک فناوری واحد برای انتقال و اشتراک گذاری اطلاعات خود به سرعت و به آسانی میان دستگاههای مختلف و حتی زمانی که پشتیبانی سنتی وای- فای (هات اسپات) در دسترس نباشد بهره مند شوند."

با عرضه تجاری دستگاههای مجهز به "وای- فای مستقیم"، نفوذ فرمت بلوتوث می تواند در این بخش کمرنگ شود.

فرمت بلوتوث در حال حاضر برای انتقال اطلاعات میان دو دستگاه استفاده می شود.