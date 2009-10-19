اعتبار 19 هزار میلیارد ریالی برای جبران خسارت خشکسالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت دولت، دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع اعتبارات مدیریت خشکسالی مرتبط با بخش‌های کشاورزی و آب و سایر طرح‌های مرتبط، موضوع بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، را تصویب کرد.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور جهت اجرای اختیارات هیئت وزیران در خصوص کاهش آثار ناشی از خشکسالی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت مقابله با خشکسالی، «دستور العمل اجرایی نحوه توزیع اعتبارات مدیریت خشکسالی مرتبط با بخش‌های کشاورزی و آب و سایر طرح‌های مرتبط موضوع 2 درصد بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور» را به تصویب رساندند.

بر اساس این دستورالعمل، مبلغ 19 هزار و 358 میلیارد ریال اعتبار مربوط به 2 در صد بودجه مدیریت خشکسالی از محل بودجه عمومی دولت (موضوع بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور) براساس شاخص‌های جمعیت برخورداری آب شرب شهری و روستایی آسیب پذیری منابع آب،‌میزان سطح زیر کشت،‌تعداد بهره برداران بخش کشاورزی، مصرف سالیانه آب کشاورزی نزولات حوی اختصاص می یابد.



از 80 درصد سر جمع بودجه مدیریت خشکسالی این دستور العمل، به مبلغ 15 هزار و 486 میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای برنامه‌های مدیریت خشکسالی با در نظر گرفتن 65درصد سهم بخش کشاورزی و 35 درصد سهم بخش آب در دولت مرحله به نسبت مساوی براساس جدول مصوب دولت، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط و با رعایت 4 اولویت‌ زیر با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در بخش‌های آب و کشاروزی به مصرف برسد:

1. اولویت در اجرای برنامه‌های اصظراری مدیریت خشکسالی شامل اقدام‌های اضطراری تامین آب (تعویض تجهیزات چاه‌های قدیمی،‌حفر و تجهیز چاه‌های جدید،‌خطوط انتقال مرتبط،‌تامین و تجهیز ایستگاه‌های پمپاژ، آبرسانی سیار،‌بهسازی چشمه‌های تامین آب شرب، جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری، مدیریت مصرف شامل خرید و نصب ابزار آلات کاهنده مصرف آب،‌راهکار های صرفه جویی آب،‌اصلاح الگوی مصرف آب و نظایر آنها) و حفاظت و بهره برداری شامل اصلاح و نوسازی شبکه‌های فروسده آب،‌لایروبی کانال های سنتی و رودخانه‌ها،‌ترمیم کانال‌های آبیاری و زهکشی،‌نظارت بر بهره برداری چاه‌ها،‌نصب کنتور‌های هوشمند،‌تعمیر و نوسازی سد‌ها،‌بند‌ها و ابگیر‌ها،‌باروری ابرها و نظایر آنها.

2. تامین برنامه‌های مدیریت خشکسالی در بخش آب شامل تامین آب شرب شهری و روستایی به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام دارای ردیف‌های ملی و استانی و تامین و عرضه آب کشاورزی به منظور تکمیل سد‌های دارای ردیف‌های ملی و استانی. (ضمنا در توزیع اعتبارات ابلاغی اعتبار آبرسانی مناطق روستایی و عشایری در اولویت قرار می‌گیرد.)

3. اجرای برنامه‌های اولویت‌دار در بخش کشاورزی و محیط زیست شامل اجرای روش های نوین آبیاری (تخت فشار و قطره‌ای) شبکه آبیاری، اجرای طرح‌های کوچک تامین آب، پوشش انهار،‌لوله گذاری و کانال‌های آبیاری مزارع و باغات و آب بندان ها و استخر های ذخیره آب،‌بهسازی چشمه های تامین آب کشاورزی و احیا و مرمت قنات،‌آبخیزداری و آبخوانداری،‌تجهیز و نوسازی اراضی، حفاظت محیط زیست و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم دیر کرد تهسیلات پرداخت شده به کشاورزان و دامداران ناشی از خشکسالی.

4. تامین برنامه‌های مدیریت خشکسالی در بخش‌های کشاوری و محیط زیست شامل تامین آب عشایر و دام آب و علوفه و جوش مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست.

همچنین از 20 درصد سر جمع بودجه مدیریت خشکسالی به مبلغ 3871 میلیارد و 600 میلیون ریال، مبلغ 1780 میلیارد ریال مربوط به اعتبارات مصوب شده در سفر های استانی اصفهان، کرمان، قزوین،‌فارس و سمنان اختصاص می یابد.

بر اساس این مصوبه، به منظور اتخاذ تمهیداتی برای مقابله با خشکسالی‌های آتی و با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور واحتمال تداوم خشکسالی در برخی مناطق کشور در سالهای آینده، اولویت تکمیل طرح‌های نمیه تمام و تسریع در اجرای آن در مناطق با تنش آبی ناشی از خشکسالی با شرایط زیر انجام می شود:

1 – طرح‌هایی که دارای ردیف ملی و یا استانی باشند

2 – طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی حداقل 75 در صد که با اختصاص این اعتبار در سال جاری و حداکثر تا پایان سال 1389 به بهره برداری برسند .

3 – امکان تکمیل اجرای اصلی طرح‌های آبرسانی شامل خط انتقال تکمیل تصفیه خانه یا ایستگاه پمپاژ تکمیل سد‌های و نظایر آنها و بهره برداری مرحله‌ای طرح برای تولید و انتقال بخشی از آب پیش بینی شده در اهداف طرح- وجود داشته باشد.

4 – تسریع در تکمیل مخازن ذخیره نیمه تمام تکمیل خطوط و زون بندی در شبکه و نظایر آن.

5- تکمیل مجتمع‌های آبرسانی نیمه تمام روستایی و عشایری با اولویت مجتمع‌های آبرسانی ملی و یا استانی شده و طرح‌هایی که پروژه‌های زیر مجموعه آنها تا پایان سال جاری و یا سال 1389 به اتمام برسد.

بر اساس این دستورالعمل، با توجه به برخی مصوبات سفر‌های استانی هیات وزیران برای پرداخت اعتبارات مدیریت خشکسالی از محل بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور سهم‌های مازاد بر آن اعتبارات در ستاد خشکسالی و سرمازدگی کشور به شرح جدول مصوب هیات دولت، قابل تخصیص خواهد بود سهم اعبتار هر استان ملاک تخصیص به هر یک از استان‌ها خواهد بود. همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند حداکثلر معادل 10 در صد از اعتبار سهم استان مربوز را در سایر طرح‌ها زمینه‌های مرتبط با مدیریت خشکسالی در استان‌ها هزینه نمایند و حداکثر معادل 10 در صد از اعتبار سهم استان را به صورت هزینه‌ای و کمک بلاعوض برای اقدام های اضطراری و جبران خسارات خشکسالی و آموزش هزینه نمایند.

با توجه به بند 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور در مورد توسعه بیمه کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است در سقف اعتبارات مصوب 5میلیارد و 700میلیون ریالی اقدام نماید به گونه‌ای که برای هر سال زراعی که اقبال عمومی و اقبال از خرید خدمات بیمه‌ای وجود دارد در راستای توسعه بیمه کشاورزی پاسخگویی لازم و اقدام های مناسب را به متقاضیان بیمه کشاورزی فراهم نماید.



صندوق بیمه محصولات کشاورزی باتوجه به اهداف کمی و کیفی برای توسعه بیمه کشاورزی (افزایش میزان بیمه شدگان افزارش افراد تحت پوشش بیمه،‌بالا بردن سقف جبران خسارات وارده و نظایر آنها) باید اقدام‌های مناسب را پیش بینی و گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت جهاد کشاورزی در اختیار دبیرخانه ستاد خشکسالی و سرمازدگی کشور قرار دهد.

استانداران سراسر کشور هم مکلفند گزارش نحوه اجرای این تصمیم نامه و پیشرفت فیزیکی طرح‌های مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را هر 3 ماه یکبار پس از بررسی و تایید در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به به دبیرخانه ستاد خشکسالی و سرمازدگی کشور مستقر در سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. دبیرخانه ستاد نیز پس از بررسی و طرح در کار روه مربوط گزارش تجمیعی برای طرح در ستاد خشکسالی و سرمازدگی کشور ارائه می کند.

این مصوبه در تاریخ 15/7/1388 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.