دولت و کمیسیون ویژه درباره هدفمند کردن یارانه ها اطلاعات درست بدهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه که به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختصاص داشت محمد مهدی مفتح نماینده رزن در تذکری آیین نامه ای بیان داشت: برخی اطلاعاتی که دوستان دولت و کمیسیون ویژه به نمایندگان می دهند غلط است و چون لایحه هدفمند کردن یارانه ها حساس است و مردم نسبت به آن حساسیت دارند جا دارد دوستان اطلاعات درست بدهند.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال گفته می شود با اجرای هدفمند کردن یارانه ها 20 درصد قیمت ها اضافه می شود در حالی که اینگونه نیست و 20 درصد فاصله قیمت فعلی تا قیمت آزاد افزوده می شود.

محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه امروز مجلس در خصوص این تذکر گفت: با هدفمند کردن یارانه ها در پایان 5 سال با هدفمند کردن یارانه ها هر سال 20 درصد راه را برای آزاد سازی کامل قیمت ها را طی می کنیم.