جزئیات آزمون دستیاری دندانپزشکی/ نحوه شرکت دانشجویان سال آخر

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند در نیمه دوم فروردین ماه سال 89 در این آزمون ثبت نام کنند. آزمون دستیاری دندانپزشکی در نیمه اول مردادماه سال 89 برگزار خواهد شد.

کمیسیون معین دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی همچنین شرایط جدیدی را برای دانشجویان سال آخر جهت شرکت در آزمون دستیاری، اعلام کرد.

با توجه به مصوبات هیئت هفت نفره منتخب وزیر بهداشت مبنی بر فارغ التحصیل بودن متقاضیان شرکت در آ‍زمون دانشجویان سال آخر به شرط فارغ التحصیل شدن تا 24 تیرماه سال 89 و یا واجدین شرایط تبصره های عنوان شده که تا تاریخ 31 شهریور سال 89 فارغ التحصیل شوند مجاز به شرکت در آزمون ورودی دستیاری سال 89 هستند.

تبصره 1: کلیه مشمولین آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان" فقط یک نوبت با استفاده از این تسهیلات

تبصره 2 : به ازای هر 50 نفر دانشجو یک نفر به عنوان رتبه برتر از هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی از دانشجویان ورودی کنکور سراسری سال 1383

تبصره 3: دانشجویان دندانپزشکی عمومی متأهل (اعم از خانم و آقا) به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان

بر اساس مصوبه کمیته 7 نفره دانشجویان مشمول تبصره های عنوان شده در صورت قبولی در آزمون دستیاری چنانچه تا تاریخ 31 شهریورماه سال 89 فارغ التحصیل نشوند، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود.

کلیه فارغ التحصیلانی که از سهمیه استانی در دوره دندانپزشکی عمومی استفاده کرده اند همانند سایر فارغ التحصیلان ملزم به ارائه گواهی شروع طرح در استانهای محل تعهد مطابق شرایط اعلام شده و حداکثر تا 3 ماه بعد از فارغ التحصیلی هستند.

کلیه افرادی که تا تاریخ 31 شهریورماه سال 88 و قبل از آن فارغ التحصیل شده اند فقط در صورتی مجاز به شرکت در آزمون سال 89 هستند که طرح خود را حداکثر 3 ماه پس از فارغ التحصیلی در مناطق چهارپنجم و محروم تر آغاز کرده باشند.

متقاضیانی که در آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 88 به عنوان دانشجوی سال آخر شرکت کرده اند و گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی تا تاریخ 31 شهریورماه سال 88 اخذ کرده اند فقط در صورتی که در زمان شروع ثبت نام آزمون دستیاری سال 89طرح خود را حداکثر 3 ماه پس از فارغ التحصیلی در مناطق چهارپنجم و محرومتر شروع کرده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

کلیه داوطلبان بومی که تمایل به استفاده از سهمیه بومی (تعهد خاص) دارند موظف به تکمیل فرم مربوط به بومی بودن در دانشگاههای علوم پزشکی استان مورد تعهد هستند.

کلیه استفاده کنندگان از سهمیه ها (بومی ، رزمند ه و ...) باید مدارک مربوط به سهمیه را قبل از ثبت نام آماده کنند بطوری که در زمان مقرر قادر به ارائه مدارک یاد شده باشند.