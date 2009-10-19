انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از اجرایی نشدن مصوبات توسعه مس سونگون

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه یکشنبه در همایش توسعه منطقه ارسباران افزود: پیگیری مطالبات مردم منطقه در خصوص توسعه صنایع پایین دستی مس در سفر سوم ریاست جمهوری به آذربایجان در اولویت برنامههای استانداری آذربایجان شرقی قرار می گیرد.
بیگی ایجاد صنایع جانبی و زیربنایی مس را فرصت مهم برای رونق و شکوفایی منطقه برشمرد و اظهار داشت: انتقال کنسانتره به سایر استانها علاوه بر بالا بردن هزینههای تولید ترافیک جادههای ارتباطی را نیز سبب شده است.
وی در ادامه با اشاره به تبدیل مهاجرفرستی این منطقه به مهاجرپذیری براساس آخرین سرشماری را نویدی برای شکوفایی منطقه عنوان کرد.
استاندار آذربایجان شرقی بخش کشاورزی را نیز یکی از آیتمهای توسعه این شهرستان برشمرد و وجود سد ستارخان توسعه پایاب سد و تبدیل بیش از 4 هزار و 500 هکتار از باغهای اهر به آبیاری تحت فشار را از دیگر خدمات دولت در راستای توسعه بخش کشاورزی با اعطای تسهیلات ویژه اعلام کرد.
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