آنفلوانزای فصلی جان 10 هزار ایرانی را گرفت

دکتر محمود نبوی با اشاره به بالا بودن مرگ و میر ناشی از ابتلا به آنفلوانزای فصلی نسبت به نوع A به خبرنگار مهر گفت: میزان مرگ و میر در اثر ابتلا به آنفلوانزای فصلی به مراتب بیشتر از نوع A است.

پیش از این نیز دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه متخصص داخلی ایران تلفات ناشی از آنفلوانزای معمولی در کشورمان را به مراتب بیشتر از آنفلوانزای نوع A عنوان کرده و گفته بود که عوارض آنفلوآنزای معمولی بیشتر گریبان افراد مسن و ناتوان را می گیرد و بیشتر مرگ و میرها مربوط به این قبیل افراد است.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در خصوص راهکارهای کاهش ابتلا به آنفلوانزا در کشور به موضوع آموزش اشاره کرد و گفت: تمامی دستورالعملهای لازم در این خصوص تدوین و ارائه شده و تنها می بایست نسبت به آموزش و آگاه سازی جامعه در قبال این بیماری تلاش کرد.

عدم رعایت بهداشت فردی، سرفه و عطسه در فضای باز، دست دادن، روبوسی، استفاده مشترک از لیوان و ظروف سبب انتقال این بیماری شده و در مکانهایی که اصول اولیه بهداشت فردی رعایت نمی شود و مردم از وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردارند این بیماری شیوع بیشتری دارد.

نبوی با اعلام اینکه مرگ و میر ناشی از ابتلا به آنفلوانزا طبیعی است افزود: برای کاهش عوارض این بیماری باید نحوه پیشگیری و کنترل بیماری را آموزش داد تا از شدت آن کاسته شود.