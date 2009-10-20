فیلم کوتاه " قصه قبر ننه" به جشنو اره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گیلان ضمن اعلام این خبر به مهر افزود: "قصه قبر ننه" از تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گیلان است که در بخش مسابقه فیلم کوتاه بیست و ششمین جشنواره بین اللملی فیلم کوتاه تهران پذیرفته شده است.

سید محمود اریب افزود: کارگردان این فیلم محمد کاظم زاده مژدهی و تصویربرداران مجتبی کوهکن است و مدت زمان فیلم شش دقیقه و به صورت دی وی دی ساخته شده است.

وی ادامه داد: بیست و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران آذر ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. فیلم کوتاه " قصه قبر ننه " پیش از این در جشنواره فیلم کوتاه پروین اعتصامی نیز پذیرفته شده است.