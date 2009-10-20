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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۵

فیلم کوتاه " قصه قبر ننه" به جشنو اره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت

فیلم کوتاه " قصه قبر ننه" به جشنو اره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت

رشت - خبرگزاری مهر: فیلم کوتاه "قصه قبر ننه" به کار گردانی محمد کاظم زاده مژدهی به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گیلان ضمن اعلام این خبر به مهر افزود: "قصه قبر ننه" از تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گیلان است که در بخش مسابقه فیلم کوتاه بیست و ششمین جشنواره بین اللملی فیلم کوتاه تهران پذیرفته شده است.

سید محمود اریب افزود: کارگردان این فیلم محمد کاظم زاده مژدهی و تصویربرداران مجتبی کوهکن است و مدت زمان فیلم شش دقیقه و به صورت دی وی دی ساخته شده است.

وی ادامه داد: بیست و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران آذر ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. فیلم کوتاه " قصه قبر ننه " پیش از این در جشنواره فیلم کوتاه پروین اعتصامی نیز پذیرفته شده است.

کد مطلب 966897

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