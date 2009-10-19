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۲۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

211 عنوان کتاب ایرانی به کودکان ترکمن معرفی می‌شود

211 عنوان کتاب ایرانی به کودکان ترکمن معرفی می‌شود

در هفته دوستی کودکان و نوجوانان ایران و ترکمنستان که از امروز 27 مهر در عشق آباد آغاز می‌شود 211 عنوان کتاب از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته دوستی 211 عنوان کتاب از انتشارات کانون به زبان فارسی و انگلیسی، کتابهای کمک آموزشی زبان فارسی، کتاب فیلم و...و 43 عنوان سرگرمی به اضافه عروسکهای دارا و سارا و 80 اثر تصویرگری از کتابهای کانون و 63 اثر نقاشی آثار کودکان و 21 تا بلوی عکس در بخش نمایشگاهی به نمایش در خواهد آمد.

همچنین گروه اعزامی کارشناسان و مربیان کانون استان گلستان کارگاههای هنری و ادبی متعددی را برای کودکان ونوجوانان ترکمنستانی برپا خواهند کرد.

نمایشهای فیلم‌های ویژه کودکان ونوجوانان از تولیدات کانون از جمله فیلم پویانمایی بارون میاد جرجر و پخش فیلم  مستند شکوه تخت جمشید از دیگر برنامه‌های هفته دوستی کودکان ایران و ترکمنستان است.

برای برگزاری این هفته دوستی، تبلیغات گسترده‌ای در سطح مدارس و دیگر مراکز آموزشی ترکمنستان انجام شده است.

قرار است مراسم افتتاحیه این هفته دوستی با حضور مسولان سفارت ایران  و رایزنی فرهنگی آن در ترکمنستان و مسئولان فرهنگی این کشور رو امروز در عشق آباد برگزار شود.

مربیان کانون آبان ماه سال گذشته نیز با برپایی هفته دوستی، کودکان ونوجوانان ترکمنستانی را با فرهنگ ایران آشنا ساختند.

کد مطلب 966904

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