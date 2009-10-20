25 هزار نفر در 9 دوره برگزاری جشنواره سرود رضوی شرکت کردند

ارسلان سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این که طی 9 دوره برگزاری جشنواره سرود رضوی 25 هزار نفر در این جشنواره شرکت داشته اند، گفت: از این تعداد تاکنون سه هزار نفر به زیارت امام رضا (ع)مشرف شده اند.
مدیر اجرایی جشنواره سرود رضوی گفت: این جشنواره در ابتدا با عنوان سرود ضامن آهو کار خود را آغاز کرد و پس از شروع جشنواره امام رضا (ع)، جشنواره سرود رضوی نام گرفت.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفت شناسی امام رضا (ع)، پیوند نسل جوان و نوجوان با ائمه اطهار و ترویج فرهنگ رضوی در بین دانش آموزان عنوان کرد و افزود: یکی از مواردی که باید در این جشنواره بیشتر پیگیری شود بحث کیفیت آثار است.
جشنواره سرود رضوی پنجم آبان ماه در تالار ابن هیثم مشهد برگزار می شود.
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