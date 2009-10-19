روند اجرایی پروژهها در مناطق محروم تسریع شود

جلیل بشارتی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه مناطق محروم کشور منبع انرژی هستند، افزود: همه باید با نگاه ملی در رفع مشکلات مناطق محروم تلاش کنند وبرای رشد و توسعه این مناطق از هیچ کوششی دریغ نورزند.

وی همچنین دربازدید از منطقه اشکورات رودسرگیلان، اظهارداشت: در این منطقه با توجه به گستردگی فعالیتهای عمرانی خوبی از جمله ساخت و آسفا لت راههای روستای، آبرسانی، برق رسانی و دیگر خدمات انجام شده است.

رئیس دفتر مناطق محروم کشورخاطر نشان کرد: درحال حاضر مهمترین مسئله در این منطقه اتصال راه ارتباطی قزوین به کلاچای است که پس از اتمام این کار جاده بهرام آباد تا قزوین آماده می شود و رامسر نزدیکترین راه به تهران خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این عملیات استانهای گیلان وغرب مازندران به اتوبان قزوین وصل می شود که عملیات ابتدای آن در حال انجام است.

مشاوررئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم کشور در حاشیه بازدید از روند پروژه های عمرانی منطقه اشکورات رودسر آسفالت چهار هزارمتر راه روستایی در این منطق را افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.