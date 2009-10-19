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۲۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

روند اجرایی پروژهها در مناطق محروم تسریع شود

روند اجرایی پروژهها در مناطق محروم تسریع شود

رشت - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم کشور خواستار تسریع هر چه بیشتر در روند اجرایی پروژه ها در مناطق محروم شد.

جلیل بشارتی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه مناطق محروم کشور منبع انرژی هستند، افزود: همه باید با نگاه ملی در رفع مشکلات مناطق محروم تلاش کنند وبرای رشد و توسعه این مناطق از هیچ کوششی دریغ نورزند.

وی همچنین دربازدید از منطقه اشکورات رودسرگیلان، اظهارداشت: در این منطقه با توجه به گستردگی فعالیتهای عمرانی خوبی از جمله ساخت و آسفا لت راههای روستای، آبرسانی، برق رسانی و دیگر خدمات انجام شده است.

رئیس دفتر مناطق محروم کشورخاطر نشان کرد: درحال حاضر مهمترین مسئله در این منطقه اتصال راه ارتباطی قزوین به کلاچای است که پس از اتمام این کار جاده  بهرام آباد تا قزوین آماده می شود و رامسر نزدیکترین راه به تهران خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این عملیات استانهای گیلان وغرب مازندران به اتوبان قزوین وصل می شود که عملیات ابتدای آن در حال انجام است.

مشاوررئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم کشور در حاشیه بازدید از روند پروژه های عمرانی منطقه اشکورات رودسر آسفالت چهار هزارمتر راه روستایی در این منطق را افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.

کد مطلب 966923

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