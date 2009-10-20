عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: با توجه به بازگشت احسان حدادی به میدان تصمیم داریم هر سه پرتابگر دیسک برتر ایران را راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در گوانگجو کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اعزام سه پرتابگر دیسک ایران به مسابقات قهرمانی آسیا سیاست فدراسیون است، افزود: هرچند طبق قوانین تنها دو نفر از هر کشور در یک ماده حق حضور در مسابقات را دارند اما با توجه به اینکه شرایط برادران صمیمی و حدادی مطلوب است هر سه این نفرات را به چین می بریم و در آنجا براساس تمرین و شرایط آنها دو نفر را در مسابقات شرکت می دهیم.

مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی ایران خاطر نشان کرد: در بخش بانوان اعزام لیلا رجبی و لیلا ابراهیمی به بازیهای آسیایی ویتنام و مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگجو (آبانماه سالجاری) قطعی است و برای انتخاب مابقی دوومیدانی کاران یک مسابقه انتخابی را در پایان هفته جاری در تهران برگزار می کنیم.

وی در همین خصوص ادامه داد: از بین دوندگان زن کشورمان توکلی، نبی‌زاده، غیور و طوسی شانس حضور در این مسابقات را دارند اما باید در مسابقه انتخابی پنجشنبه هفته جاری رکورد خوبی را به ثبت برسانند.

علیجانی با بیان اینکه هنوز ترکیب نهایی دوندگان پسر به رقابت‌های قهرمانی آسیا مشخص نشده است، گفت: ترکیب تیم تقریبا بسته شده اما اعزام این نفرات بستگی به شرایط آنها در اردوی متمرکز و نتایج آنها در بازیهای آسیایی ویتنام دارد.

تیم ملی دوومیدانی ایران 19 تا 23 آبانماه در هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگجو چین شرکت می کند. این تیم پیش از این مسابقات راهی بازیهای آسیایی ویتنام خواهد شد.