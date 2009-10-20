ماکلوان فومن به شهر تبدیل شد

فرهاد نیک نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهر شدن ماکلوان یکی از آرزوهای دیرینه اهالی بخش سردارجنگل بود که به همت مسئولان استان گیلان و شهرستان فومن این مهم در دولت دهم تحقق یافت.

بخش سردارجنگل یکی از بخشهای شهرستان فومن در استان گیلان در شمال ایران است. پس ازانقلاب اسلامی در بیستم شهریور ماه 1358 نام روستای "زیده بالا" از توابع بخش مرکزی فومن به "سردار جنگل" تبدیل شد. دهستان سردار جنگل با مساحت 200 کیلومتر مربع از زیباترین مناطق ایران و استان گیلان است که پیش تر به نام "دهستان ماسوله" در تقسیمات کشوری کاربرد داشت.

این دهستان با 54 آبادی از سمت شمال به دهستان آلیان و شمال شرقی به دهستان لولمان، از سمت جنوب به دهستان گوراب پس، از سمت مشرق به دهستانهای گشت و لولمان و از سمت مغرب به استانهای آذربایجان شرقی و زنجان محدود است.

بخش سردار جنگل از نظر وضع طبیعی در ناحیه جلگه ای، جلگه ای کوهستانی، کوهستانی جنگلی و جلگه ای جنگلی قرار دارد و مرکزیت این دهستان بعهده آبادی بالا ماکلوان است که در فاصله 12 کیلومتر شهر فومن بر سر راه اصلی فومن به ماسوله واقع شده است.

براساس سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش سردار جنگل شهرستان فومن در سال ۱۳۸۵ برابر با 15 هزار و 347 نفراست.