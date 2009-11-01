محمد عاکفیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از انصراف از حضور در بازیهای داخل سالن ویتنام تصمیم دارم به مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در چین نروم، چون درخواست هایی دارم که مسئولین به آن توجهی نمی کنند.

وی افزود: من درخواست برگزاری اردوی منظم داشتم که قبل از بازیهای آسیایی ویتنام محقق نشد در کنار آن از یک سال گذشته هیچ حقوقی از فدراسیون دریافت نکرده ام زیرا نام من در لیست پرداخت های فدراسیون قرار ندارد. متاسفانه توجیه فدراسیون دراین است که تعرفه هایی برای پرداخت حقوق مصوب شده و تنها به ورزشکارانی دستمزد می دهند که رکورد شکنی کرده باشند.

دارنده هفت مدال دوومیدانی آسیا، خاطرنشان کرد: در این یک سال مسابقه ای نبوده که من بخواهم در آن رکوردزنی کنم تا پرداخت حقوق شامل حال من هم شود، اما توانسته ام رکورد خود را به عنوان بهترین دونده این ماده در کشور حفظ کنم.

وی ادامه داد: اگر فدراسیون دوومیدانی به ورزشکار خود احتیاج دارد باید از وی حمایت کند و برایش برنامه داشته باشد. هرچند من در ترکیب تیم اعزامی به مسابقات چین هم قرار دارم اما چون نه برنامه داشته و نه اردوی برگزار شده، تصمیم دارم عازم رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا در گوانگژو نشوم.

هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در گوانگژو از 19 تا 23 آبان ماه برگزار می شود.