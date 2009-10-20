مجهزترین ایستگاه هواشناسی شمال کشور راه اندازی می شود

علی اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ساخت این ایستگاه تاکنون بیش از دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده و برای تکمیل و نصب آن هفت میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: ایستگاه هواشناسی املش که یکی از مجهزترین سامانه کاملی از هواشناسی است میزان تشعشع خورشید، پیش بینی وقوع سیل درارتفاعات، جهت وزش باد و میزان بارش را ارزیابی و پیش بینی می کند.

فرماندار املش همچنین گفت: املش به رغم اینکه از قطبهای مهم کشاورزی و گردشگری استان گیلان است و توانمندیهای بسیار مهمی در ابعاد مختلف توسعه دارد اما از محرومیتهای فراوانی رنج می برد.

وی افزود: تازه تاسیس بودن و در بن بست قرار گرفتن این شهرستان از دلائل اصلی عقب ماندگی املش در مقایسه با دیگر شهرستانهای استان است.

اسماعیل پور پروژه ساخت راه لنگرود، اطاقور، املش به رحیم آباد را برای خارج ساختن شهرستان از بن بست بسیار موثر دانست و خاطر نشان کرد: این پروژه از مصوبات دور دوم سفر است وهم اکنون در مرحله انجام مطالعات است و می تواند شهرستان را از حالت بن بست خارج کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد زیرساختها و امکانات اولیه در شهرستان می تواند ماندگاری مردم را بیشتر کند، افزود: بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن جمعیت شهرستان املش چیزی در حدود 46 هزار نفر بوده و هم اکنون این میزان جمعیت و بیش از 48 هزار و 300 نفر رسیده است.

فرماندار املش بیان داشت: با وجود زیرساختهایی که در چهار ساله اخیر در شهرستان املش اتفاق افتاده است روند مهاجرت در منطقه معکوس شده است.

وی ادامه داد: شهرستان املش از نظر کمیت یک شهرستان کم جمعیتی است اما از ظرفیت بالای نیروی انسانی برخوردار است و به عبارتی این شهرستان به لحاظ نیروی انسانی کارآمد و رشد یافته جزو شهرستانهای پیشرفته استان گیلان است.