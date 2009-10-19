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۲۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

کیفیت محصول گردوی استان ایلام به دلیل گرد و غبار پایین آمده است

کیفیت محصول گردوی استان ایلام به دلیل گرد و غبار پایین آمده است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام از آغاز برداشت گردو در این شهرستان خبر داد و گفت: به دلیل خشکسالی و گرد و غبار در ایلام، کیفیت محصولات برداشت شده پایین آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نریمان نوروزی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی جاری برداشت گردو از 400 هکتار از باغهای گردو بارور ایلام انجام می شود.

وی بیان داشت: امسال 700 تن گردو از این میزان باغ گردو در ایلام برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به اینکه از مجموع 530 هکتار باغ گردو در ایلام 400 هکتار بارور است، خاطرنشان کرد: مناسفانه به دلیل خشکسالی و گرد و غبار در ایلام، کیفیت محصولات برداشت شده پایین آمده است.

نوروزی عنوان کرد: گردو یکی از محصولات باغی در استان ایلام محسوب می شود که با توجه شرایط آب و هوایی مناسب در استان از تولید و ظرفیت بالایی برخودار است.

این مسئول یادآور شد: گردو علاوه بر شهر ایلام در چند نقطه دیگر در استان ایلام کاشت می شود.

کد مطلب 967057

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