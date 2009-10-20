هر هفته یک پرواز 200 نفره از یزد به عتبات عالیات انجام می‌ شود

محمود اسدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با تاکید بر اینکه با این برنامه ریزی ماهانه 800 نفر به عتبات عالیات اعزام می شوند، اظهار داشت: در همین راستا با توجه به برنامه ‌ریزی ‌های صورت گرفته، پیش‌ ثبت‌ نام اینترنتی عتبات عالیات از ساعت هشت صبح امروز (سه‌ شنبه، 28 مهرماه جاری) همزمان با شروع هفته حج آغاز می‌ شود و تا ساعت 24 روز چهارم آبان ‌ماه ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: روزهای پنجم و ششم آبان‌ ماه سال جاری نیز مشخصات ثبت شده متقاضیان با اطلاعات پایگاه ثبت ‌احوال کشور مطابقت داده می‌شود و افرادی که اطلاعات آنها مغایرت داشته باشد، از سیستم حذف خواهند شد.

اسدزاده یادآور شد: روز پنج‌‌شنبه، هفتم آبان‌ ماه سال جاری نیز در صورت نیاز، قرعه‌ کشی بین متقاضیان انجام و نتیجه آن روز جمعه هشتم آبان ‌ماه سال جاری همزمان با ولادت امام رضا(ع) بر روی سامانه پیش‌ ثبت ‌نام عتبات عالیات قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: متقاضیان می ‌توانند با مراجعه به این سایت از نتیجه پیش‌ ثبت‌نام خود مطلع شوند.

اسدزاده بیان داشت: روز شنبه،‌ نهم آبان‌ ماه جاری، متقاضیان پذیرفته شده می ‌توانند در گروه‌ها جذب و مانند گذشته ظرف مدت 48 ساعت نسبت به پرداخت وجوه هزینه سفر و ارائه مدارک کامل و مراجعه به کارگزاران عامل و انجام سایر مراحل اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت استان یزد همچنین عنوان کرد: افرادی که در پیش ثبت ‌نام دوره‌های قبل شرکت کرده و حائز اولویت تشرف اعلام نشده ‌اند، در این دوره نیازی به طی مراحل پیش‌ ثبت ‌نام نداشته و اطلاعات آنها بر اساس گروه ‌بندی مربوطه به دوره جدید انتقال یافته و در قرعه ‌کشی شرکت داده خواهند شد.

اسدزاده اظهار داشت: بر این اساس اطلاعات افرادی که در دوره قبل حائز اولویت تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروه‌ها ثبت ‌نام نکرده‌اند از سامانه پیش ثبت ‌نام حذف خواهند شد و در صورتی ‌که این افراد مایل به تشرف در این دوره باشند، لازم است دوباره نسبت به طی مراحل پیش‌ ثبت ‌نام اقدام کنند.