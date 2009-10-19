سالن اختصاصی ورزش باستانی در بوشهر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین وردیانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار مجدد ورزش باستانی و زورخانه‌ ای در استان بوشهر افزود: با رایزنی ‌های انجام شده ساخت یک سالن اختصاصی برای ورزش باستانی در تیپ دو سالن‌های ورزشی در یک فضای 600 متری در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مقدمات اولیه ایجاد این سالن صورت گرفته و پس از به امضا رسیدن توافقنامه ‌های آن عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز می ‌شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر با بیان اینکه مسئولان ورزشی برای توسعه و رشد ورزش ‌های باستانی و زورخانه ‌ای در این استان همت کنند، گفت: ورزش باستانی و زورخانه‌ ای از ورزشهای اصیل ایرانی است که ریشه در فرهنگ و اصالت ایرانی ها دارد.

وی با بیان اینکه برخی کشورها تلاش می ‌کنند این ورزش را در سازمان‌های بین المللی بنام خود ثبت کنند، اظهار داشت: این مسئله نگران کننده است و لازم است با پیگیری ‌های سازمان تربیت بدنی جایگاه و اصالت این ورزش بنام ایران حفظ و ثبت شود.

سرپرست هیئت ورزش‌های باستانی و زورخانه ‌ای استان بوشهر نیز گفت: منش و خصلت پهلوانی در این ورزش متجلی شده است و این ورزش، ریشه‌ای مذهبی و سنتی دارد که در نزد ایرانیان بسیار مقدس است.

محسن پورسعیدی افزود: باتوجه به اینکه این ورزش دوران جدیدی از فعالیت خود را در استان بوشهر آغاز کرده است، همه کسانی که می توانند به نوعی راهگشای مشکلات پیش روی این ورزش باشند، از این هیئت حمایت کنند.

وی اظهار داشت: 130 نفر در این استان در ورزشهای باستانی و زورخانه‌ای در سالن‌هایی که در اختیار ارتش است، فعالیت می‌ کنند.