دلایل افزایش ظرفیت در کنکور 88/ ظرفیتی به دانشگاهها تحمیل نکردیم

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش ظرفیت اعمال شده در کنکور سراسری در مرداد ماه و پیش از اعلام نتیجه نهایی کنکور به تمامی دانشگاههای بزرگ و مادر طی نامه ای رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده بود.

وی درباره دلایل افزایش ظرفیت در کنکور امسال گفت: پنج درصد این ظرفیت به مصوبه مجلس درباره ظرفیت پنج درصدی سهمیه شاهد و جانبازان تعلق دارد و پنج درصد دیگر نیز به نمرات مساوی و گرد کردن اعداد بر می گردد که هر دو این موارد در کنکور سالهای گذشته نیز وجود داشته و اتفاق جدیدی در کنکور 88 رخ نداده است.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور به ذکر یک دلیل دیگر برای افزایش ظرفیتها در کنکور 88 پرداخت و به مهر گرفت: سازمان سنجش در کنکور امسال بر اساس ابلاغیه وزیر علوم وقت پنج درصد به ظرفیتها اضافه کرد که این افزایش در سالهای گذشته اعمال نمی شد.

وی تأکید کرد: در هر حال تمامی این موارد قبل از اعلام نتایج کنکور به دانشگاهها اطلاع داده شده و آنها از اعمال این افزایش ظرفیت مطلع بودند.

به گزارش مهر، دانشگاههای صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علامه طباطبایی و خواجه نصیر چندی پیش در گفتگو با مهر نسبت به افزایش ظرفیت دانشجو در دانشگاهها ابراز نارضایتی کرده و برخی روسای دانشگاهها این ظرفیت را تحمیلی دانسته اند.