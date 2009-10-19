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۲۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

جشنواره شعر رضوی مشهد سیر تکاملی داشته است

جشنواره شعر رضوی مشهد سیر تکاملی داشته است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ارشاد اسلامی مشهد مقدس گفت: جشنواره شعر رضوی در مشهد طی هفت دوره متوالی برگزاری به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: مطالعه در هفت دوره برگزاری جشنواره شعر رضوی در مشهد نشان دهنده رشد قابل توجه اشعار به نسبت طیف شاعران شرکت کننده است.

رئیس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی مشهد، در خصوص ضرورت برگزاری این جشنواره گفت: برگزاری این قبیل جشنواره ها برای اشاعه فرهنگ رضوی و سیره سازنده و ارزنده و دانش، بینش و ایمان و عرفان آن حضرت به ویژه برای مجاوران  بسیار ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره شعر رضوی در ایجاد انگیزه برای حضور در عرصه فعالیتهای فرهنگی به ویژه ترویج شعر و ادب دینی و مذهبی تأثیر‌گذار است.

وی تاکید کرد: جشنواره شعر رضوی زمینه‌ای برای شناسایی استعدادهای مختلف و نیز فرصتی است برای هنرمندان مشهدی در عرصه‌های گوناگون و برقراری رقابتی سالم که منجر به ارتقای سطح ادب و فرهنگ ملی ایرانیان می‌شود.

وی در پایان جشنواره شعر رضوی را محلی برای مقایسه اشعار شاعران جوان و پیشکسوت و جریانهای شعری مختلف دانست و گفت: خوشبختانه هر سال شاهد استقبال هرچه بیشتر شاعران مشهدی برای حضور در این جشنواره بودیم که پذیرش 600 اثر از شاعران مشهدی گواه بر این ادعاست.

کد مطلب 967107

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