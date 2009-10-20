فرهنگسازی در زمینه عادات غلط غذایی در لرستان ضروری است

قدرت الله شمس خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: تاکنون در خصوص جلوگیری از مصرف روغن جامد با اسید چرب و ترانس بالا در استان کارهای خوبی انجام شده است.

وی تصریح کرد: همه سازمانها و دستگاهها به ویژه صدا و سیما و رسانه ها باید تلاش کنند تا فرهنگ های غلط غذایی در لرستان نظیر استفاده از نوشابه ها، اصلاح شود و به جای آن از آب معدنی و دوغ استفاده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تأکید بر اینکه متاسفانه در استان لرستان مثل سایر استانهای کشور بیماریهای قلبی و عروقی در صدر عوامل مرگ و میر و بیماریها قرار دارد، یادآور شد: باید کاهش مصرف گوشت قرمز، روغن های با اسید چرب و ترانس بالا، دخانیات و بی تحرکی و خطرات ناشی از آنها در استان اطلاع رسانی شود زیرا علت بروز بیماری های قلبی و عروقی این موارد می باشند.

شمس خرم آبادی بر ضرورت همکاری و مشارکت آموزش و پرورش در این زمینه، یادآور شد: یکی از راههای مهم و موثر آموزش در مدارس است زیرا با تغییر نگرش در دانش آموزان اصلاح الگوی مصرف در تغذیه مردم به وجود خواهد آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری سمینارهای افزایش مهارتهای حرفه ای داروسازان و اصول نسخه نویسی ویژه پزشکان عمومی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، یادآور شد: سمینار علمی ویژه داروسازان و سمینار اصول نسخه نویسی ویژه پزشکان بطور همزمان در روزهای شانزدهم و هفدهم مهرماه جاری با حضور اساتید کشوری و استانی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به همت واحد تحقیق و توسعه دانشگاه برگزار شد.

شمس خرم آبادی ادامه داد: در این سمینار که به صورت همزمان برگزار شد 92 نفر از پزشکان عمومی و داروسازان استان حضور داشتند.

وی افزود: در این سمینار پزشکان عمومی به صورت کارگاهی با موضوعات مختلفی نظیر آشنائی با اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها به ویژه اشکال تزریقی، اشکال دارویی، خطاهای پزشکی، تداخلات داروئی، تجویز منطقی سرم ها و محلولهای تزریقی، مصرفی آشنا شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: همچنین در سمینار داروسازان با مواردی چون ارتقاء جایگاه داروسازان در مصرف منطقی دارو، آموزش اصول برقراری ارتباط مؤثر با بیماران، جایگاه داروسازان در چرخه تجویز و مصرف منطقی دارو، مشاوره داروئی بیمار در خصوص داروهای پوستی، مکمل های غذائی، داروهای گیاهی و ...آشنا شدند.