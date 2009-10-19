به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی و رؤسای ادارات و نمایندگی‌های فرهنگی تبلیغی خراسان جنوبی، احساس مسئولیت مردم خراسان جنوبی در طرفداری و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی توسعه فرهنگی را مکمل توسعه اقتصادی عنوان کرد و افزود: گسترش فرهنگ دینی و دفاع از حریم ولایت وظیفه اصلی ماست.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری دغدغه اصلی دلسوزان نظام را دغدغه فرهنگی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: پرداختن به این دو دغدغه وظیفه همگان است.

حجت الاسلام رئیسی تأکید کرد: باید روشنگری و تبلیغ معارف اسلامی را وجه همت خویش قرار دهیم.

وی خراسان جنوبی را جزو کم جرم ترین استانهای کشور دانست و گفت: ناهنجاری های اجتماعی در استان کاهش یافته است.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: فتنه‌های اخیر عبرتهایی را نیز به همراه داشت که باید این عبرتها برای خواص تبیین شود.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیداربا اشاره به اینکه عزت و عظمت شیعه متمرکز در ایران است، بیان داشت: هویت شیعه با انقلاب اسلامی احیا شد و اکنون نیز عزت و عظمت شیعه در ایران متمرکز است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور با اشاره به جایگاه والای حوزه‌های علمیه و روحانیت اظهار داشت: کاروان علم به خاطر ما متوقف نمی‌شود و روحانیت نباید از پرداختن به مباحث علمی غافل شود.

حجت الاسلام ابراهیمی، غفلت را بیماری دنیای مدرن دانست و گفت: هر تغییری جهشی به دنبال دارد بنابراین باید از فرصتها به خوبی استفاده شود تا غفلت از اندیشه جامعه رخت بربندد.