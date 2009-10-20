چهارمحال و بختیاری با دو نمایش در جشنواره سراسری تئاتر ماه شرکت می کند

کارگردان نمایش "رستگاری در ساعت 25" در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این نمایش به نویسندگی حمیدرضا نعیمی است که بازگو کننده جنگی در یک سرزمین در این دنیای پهناور است که سربازهای بسیاری در این جنگ کشته می شوند.

سعید جوانبخت با بیان اینکه در اواسط این نمایش، ژنده پوشی وارد صحنه می شود و به کار یغما بردن وسایل و لخت کردن سربازهای کشته شده مشغول می شود اما در این بین مادری که به دنبال فرزند سرباز خود بین اجساد می گردد متوجه ژنده پوش می شود و...



محمد رضا سمیع مدیر واحد نمایش حوزه هنری در مورد نمایش "تو چرا هیچی نمیگی؟" یا "یک لغت برای همیشه" ساخته سولماز همت زاده به خبرنگار مهر گفت: این اثر ساخته سولماز همت زاده است که بیانگر داستان پسر جوانی تعزیه خوانی را روایت می کند که برای رفتن به جبهه با همسرش مشاجره دارد.

محمدرضا سمیع اظهار داشت: جشنواره ماه در حقیقت تداوم همان جشنواره سوره است که مخففی از کلمات معنویت انسان و هویت است که بعد از جشنواره تئاتر فجر در کشور برترین جشنواره تئاتر است.

وی بیان داشت: هم اکنون این جشنواره هفت سال متوالی در حال برگزاری است که تا سه سال پیش نحوه راهیابی به این جشنواره از طریق جشنواره استانی بوده و در حال حاضر گروهی متشکل از کارشناسان مرکز حوزه هنری ارزیابی نمایش ها را انجام می دهند و بهترین آثار از کل کشور به جشنواره سراسری راه پیدا می کنند.

وی اذعان داشت: این جشنواره بیشتر با رویکرد معنویت برگزار می شود و هدف آن به چالش کشیدن مسائل انسانی و معنوی و تطابق آن با نیازهای انسان امروز است.

سمیع بیان داشت: آثار استان چهارمحال و بختیاری در چهار سال به مرحله نهایی راه پیدا کرده است که در حال حاضر پنج اثر از این استان به روی صحنه رفته که در نهایت دو نمایش به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری با توجه به بضاعت و جمعیت استان و نسبی بودن موفقیت ها توانسته توفیقات خوبی در این عرصه داشت باشد.

نمایش "رستگاری در ساعت 25" به کارگردانی سعید جوانبخت در بعد از ظهر روز دوشنبه 27 مهر ماه در تالار "مهر" تهران نمایش خواهد داشت.

ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه از پنج شنبه 23 مهر در تماشاخانه های "مهر"و "ماه" حوزه هنری، "تالار محراب"(بخش صحنه ای) و نیز محوطه مجموعه تئاتر شهر( بخش خیابانی) آغاز شده و تا اول آبان سال جاری ادامه دارد.