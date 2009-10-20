آبهای زیرزمینی استان مرکزی 150 میلیون مترمکعب تراز منفی دارد

آیت‌ شجاعی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در قانون برنامه‌ چهارم دولت مکلف شد این وضع را تا 25 درصد بهبود دهد که متاسفانه با آمایش و پایشی انجام شده این امر بهبود نیافته است.

وی با اشاره به اینکه توسعه کشت گلخانه ای که در قوانین بودجه سنواتی تاکید شده با منابع موجود است، اضافه کرد: باتوجه به طراز منفی که در سفره های وجود دارد امکان تامین آب برای گلخانه ها وجود ندارد که باید وضعیت موجود را به سمت کشت مدرن ببریم.

وی میزان نزولات جوی استان را 7.7 میلیارد مترمکعب در طول سال آبی عنوان کرد و گفت: از این میزان یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب تبدیل به روان آب شده که قابل برنامه‌ریزی و کنترل است.

شجاعی زاده اظهار داشت: کل آب قابل مصرف در استان مرکزی اعم از زیرزمینی و سطحی چهار میلیارد مترمکعب در سال است که سه میلیارد و 600 میلیون مترمکعب آن منابع آب زیرزمینی است.

وی سهم آبهای سطحی استان را 35 درصد و سهم آبهای زیرزمینی را65 درصد عنوان کرد و گفت: آبهای زیرزمینی از اولویت بالایی از نظر بهره‌وری و مدیریت برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی ادامه داد: 19 هزار و 500 منبع آبی در استان وجود دارد که این منابع از دو میلیارد و 600 میلیون مترمکعب از آبهای زیرزمینی در قالب چاه و چشمه تغذیه می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و 800 کیلومتر کانال درجه یک و دو در سطح استان وجود دارد که این میزان 700 میلیون مترمکعب آب سطحی را به مزارع می‌رساند.

شجاعی زاده با اشاره به اینکه از 13 هزار حلقه چاه موجود در استان، 12 هزار حلقه چاه مربوط به بخش کشاورزی و مابقی مربوط به آب شرب، صنعت و خدمات است، افزود: از مجموع این تعداد چاه‌ 10 هزار چاه مجاز و دو هزار حلقه چاه غیرمجاز است.

وی از ساماندهی چاه های غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: در سه منطقه استان این طرح تهیه شده است و در این راستا دولت نیز برای اینکه اشتغال کشاورزان دچار تنش نشود کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی یکی از مشکلات کشاورزی را بهره وری دانست و افزود: شاغلین این بخش از نظر اقتصادی وضعیت ضعیفی دارند و پایین بودن دانش کشاورزی، عدم توجه به الگوی کشت باتوجه به خشک بودن استان از دیگر مشکلات استان در بخش کشاورزی است.

وی میزان تولید پساب از تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب موجود در شهرهای مختلف را 20 میلیون مترمکعب عنوان و خاطرنشان ساخت: تا افق برنامه‌ 65 میلیون مترمکعب پساب تولیدی خواهیم داشت.