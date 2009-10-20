تذکر به رئیس جمهور برای تعلیق کمکهای ایران به پاکستان

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنایت تروریستی که روز گذشته در سیستان وبلوچستان صورت گرفت، اعلام کرد که وی به همراه زهره الهیان نماینده تهران و دیگرعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تذکر کتبی را مبنی براینکه هرگونه کمک به پاکستان به حالت تعلیق درآید، برای ارائه به احمدی نژاد تنظیم کرده ایم.

وی با بیان اینکه سازمان اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان نزدیک ترین نقش را نسبت به پوشش تروریسم در منطقه برعهده داشته است، تصریح کرد: تازمانیکه حسن نیت پاکستان بویژه درکنترل مرزها ثابت نشود، باید هرگونه کمک به این کشور به حالت تعلیق درآید.

به گفته فلاحت پیشه پیش از این قرار بود که جمهوری اسلامی ایران 300 میلیون دلار را که بخشی از آن هم تسهیلات بلاعوض بود، برای مبارزه با تروریسم به دولت پاکستان دهد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای پایان دادن به این گونه حوادث تروریستی باید سه عامل را در نظر داشت، گفت: گروه اول که مجریان این اقدامات تروریستی هستند اعم از ایرانی وغیرایرانی در قالب هرتفکر تروریستی یا هرگونه توجیه سیاسی ودینی که باید آنها را سرکوب کرد به گونه ای که مانع از گسترش تفکر آنها درکشور و منطقه مربوطه شد.

وی گروه دوم از عوامل را برخی از دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی کشورهای منطقه به شمارآورد که نیازهای مالی این گروه های تروریستی را در جهت نیل به اهداف خود تامین می کنند و افزود: برخی از دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی منطقه سعی می کنند با پوشش حمایتی خود مانع دستگیری تروریستها توسط جمهوری اسلامی ایران شوند که به نظر می رسد برخورد جدی با دولتهای آنها ضروری است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره گروه سوم گفت: برخی از دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی فرا منطقه ای هستند که بدنبال اقدامات ایضایی تروریستی در ایران هستند که باید با آنها برخورد کرد.

وی با بیان اینکه برخی از قدرتها با اهداف راهبردی برای استیلا بر منطقه خاورمیانه چند جنگ عمده را به راه انداخته اند، خاطرنشان کرد: این کشورها بدلیل اینکه به اهداف خود نرسیدند و رسما به شکست خود نیز اعتراف کرده اند در تلاش هستند که جمهوری اسلامی ایران را هم با اهداف ایضایی تروریستی خود همراه کنند که موفق نشدند.

این نماینده مجلس افزود: این کشورها از اینکه ایران طی یک دهه اخیر از تحولات نظامی شکل گرفته در منطقه بیشترین بهره سیاسی را برده است، ناراحت هستند و براین اساس دائما در تلاش هستند که کشورمان را دچار ناامنی کنند.