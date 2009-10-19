انتقاد وزیر تعاون از وامهای خوداشتغالی/ فرار سرمایه گذاری به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در چهارمین همایش دوسالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشور با موضوع اشتغال دانایی ‌محور در چشم‌انداز بیست ‌ساله، گفت: استفاده از محققان و راهکارهای اصولی دانشگاهیان می تواند راهگشای مشکلات جامعه باشد.

وزیر تعاون بیکاری موجود در کشور را ضد جریان اشتغال دانست و اظهار داشت: طبق بررسی ها بیش از 200 میلیون نفر از مردم دنیا بیکار هستند.

عباسی تصریح کرد: کشورهایی که توانسته اند به توسعه مناسب دست پیدا کنند حتما دوران سختی و تلاش را پشت سر گذاشته اند تا بتوانند توانمندی های خود را به عرصه ظهور برسانند.

وی توازن آموزشهای مدرسه، دانشگاه و آموزش عالی با فضای کسب و کار را یکی از نیازهای مهم کشور اعلام و افزود: بر اساس توانمندیهای افراد می توان روحیه تحقیق و پژوهش را توسعه و نقاط ضعف را جستجو کرد.

وزیر تعاون با بیان اینکه در تغییر و تحول نظام آموزشی موفق نبوده‌ایم، گفت: افرادی که از دستیابی به کار و مراکز اشتغال باز می مانند با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، فاقد مهارتهای کاربردی و عملی هستند.

عباسی با بیان هدر رفتن فرصتهای آموزشی درکشور، خاطر نشان کرد: درحال حاضر افراد برای نیازهای معیشتی خود به دنبال کار و اشتغال می روند. هم اکنون بار تئوریک دانشجویان ایرانی نسبت به متوسط جهانی قابل قبول است ولی نیاز به فراگیری مهارتهای کاربردی داریم.

وی با انتقاد از طرحهای خوداشتغالی، تاکید کرد: این طرحها فقط برای مدت کمی می توانند نیاز به کار افراد را برآورده کنند ولی متاسفانه افرادی که وامهای 100 میلیارد تومانی گرفته اند آن را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند. ما باید بتوانیم قبل از انجام هر کاری توان لازم آن را ایجاد کنیم.

به گفته وزیر تعاون حل معضل بیکاری تنها به وسیله نظام‌های اداری غیرممکن است. موتور محرک اقتصاد کار است، اگر قرار باشد رشد اقتصادی داشته باشیم باید راهکارهای علمی آن را نیز تعریف کنیم.

عباسی همچنین در حاشیه این همایش درجمع خبرنگاران، گفت: اشتغال به عنوان یکی ازمهمترین دغدغه های مسئولان نظام است.

وزیر تعاون افزود: اگر قرار است بیکاری ریشه کن شود، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید یک میلیون و 200 هزار اشتغال ایجاد شود. برای دستیابی به این هدف باید دستگاههای مختلف وارد عمل شوند و برای انسجام کارجویان و ایده پردازان تلاش کنند.

وی خواستار سرمایه گذاریهای جدید به میزان 50 درصد از کل در بخش تعاون برای دستیابی به جایگاه واقعی شد و افزود: از طریق تعاونی های دانش بنیان سرمایه های کوچک را تجمیع و برای توسعه اشتغال به کار می گیریم.