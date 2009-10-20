  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۰

پزشکان متخصص به دلیل محرومیت به کهگیلویه و بویراحمد نمی آیند

پزشکان متخصص به دلیل محرومیت به کهگیلویه و بویراحمد نمی آیند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد نبود پزشک متخصص به اندازه مورد نیاز در سطح استان را از جمله مشکلات مراکز درمانی تامین اجتماعی این استان عنوان کرد.

گودرز بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: پزشکان متخصص به دلیل محرومیت استان و نبود زیرساختها و امکانات مناسب در آن، کمتر در این استان حضور می یابند و بر این اساس مراکز درمانی با کمبود پزشک متخصص مواجه هستند.

وی تصریح کرد: مسئولان استان باید چاره ای برای حضور و ماندگاری پزشکان متخصص بومی و غیربومی در این استان بیندیشند.

وی عدم پرداخت حق بیمه بیمه شدگان از سوی کارفرمایان را یکی دیگر از مشکلات این سازمان ذکر کرد و بیان داشت: حدود چهار هزار پرونده اجرایی در این خصوص برای کارفرمایان متخلف تشکیل شد و به پرداخت جریمه محکوم شدند.

بهادری یادآور شد: 263 هزار و 500 نفر در این استان تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی اضافه کرد: این افراد از خدمات درمانی و مزایای کوتاه مدت و بلند مدت این سازمان استفاده می کنند.

این مسئول بیان کرد: سه مرکز درمانی تامین اجتماعی در سه شهر یاسوج، دهدشت و گچساران فعالیت می کنند و یک مرکز جدید نیز در شهر یاسوج در دست احداث است.

بهادری افزود: هم اکنون این مرکز 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا یکسال آینده به بهره برداری می رسد.

وی توسعه واحدهای بیمه ای و افزایش مراکز ارائه دهنده خدمات تامین اجتماعی را از مهمترین برنامه های این سازمان در استان عنوان کرد و یادآور شد: تعداد واحد های بیمه ای تا پایان سال 85، پنج واحد بود که هم اکنون به 13 واحد رسیده است.

کد مطلب 967227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها