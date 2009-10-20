پزشکان متخصص به دلیل محرومیت به کهگیلویه و بویراحمد نمی آیند

گودرز بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: پزشکان متخصص به دلیل محرومیت استان و نبود زیرساختها و امکانات مناسب در آن، کمتر در این استان حضور می یابند و بر این اساس مراکز درمانی با کمبود پزشک متخصص مواجه هستند.

وی تصریح کرد: مسئولان استان باید چاره ای برای حضور و ماندگاری پزشکان متخصص بومی و غیربومی در این استان بیندیشند.

وی عدم پرداخت حق بیمه بیمه شدگان از سوی کارفرمایان را یکی دیگر از مشکلات این سازمان ذکر کرد و بیان داشت: حدود چهار هزار پرونده اجرایی در این خصوص برای کارفرمایان متخلف تشکیل شد و به پرداخت جریمه محکوم شدند.

بهادری یادآور شد: 263 هزار و 500 نفر در این استان تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی اضافه کرد: این افراد از خدمات درمانی و مزایای کوتاه مدت و بلند مدت این سازمان استفاده می کنند.

این مسئول بیان کرد: سه مرکز درمانی تامین اجتماعی در سه شهر یاسوج، دهدشت و گچساران فعالیت می کنند و یک مرکز جدید نیز در شهر یاسوج در دست احداث است.

بهادری افزود: هم اکنون این مرکز 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا یکسال آینده به بهره برداری می رسد.

وی توسعه واحدهای بیمه ای و افزایش مراکز ارائه دهنده خدمات تامین اجتماعی را از مهمترین برنامه های این سازمان در استان عنوان کرد و یادآور شد: تعداد واحد های بیمه ای تا پایان سال 85، پنج واحد بود که هم اکنون به 13 واحد رسیده است.