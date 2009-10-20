ورود 100 هزار راس دام غیرمجاز به مراتع استان خراسان رضوی

نگهدار اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه مراتع استان ظرفیت پذیرش این تعداد دام سبک را ندارد افزود: این تعداد دام سبک را مجمع جهانی اهلبیت با مجوز معاونت امور دام از جهاد کشاورزی استان وارد کرده اند.

مدیر کل دفتر مراتع سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور ادامه داد: این تعداد دام سبک به منظور بهره گیری در سیستم کشتارگاه استان وارد شده است که با توجه به ظرفیت کشتارگاههای استان برای ذبح کامل این تعداد دام سبک زمانی سپری خواهد شد که در این مدت استفاده از پوشش گیاهی مراتع استان با توجه به ظرفیت غیر مجاز دام درمراتع استان باعث از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع خواهد شد.

اسکندری با اشاره به مراتع موجود و ظرفیت آنها برای چرای دام افزود: سازمانها و ارگانها قبل از ورود هرگونه دام باید نسبت به تامین علوفه و جایگاه برای دام خود اقدام نمایند و استفاده از پوشش مراتع نوعی تخلف بوده است که در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد شد.

