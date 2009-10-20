  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

ورود 100 هزار راس دام غیرمجاز به مراتع استان خراسان رضوی

ورود 100 هزار راس دام غیرمجاز به مراتع استان خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری از ورود غیرمجاز 100 هزار راس دام سبک به مراتع استان خراسان رضوی خبر داد.

نگهدار اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه مراتع استان ظرفیت پذیرش این تعداد دام سبک را ندارد افزود: این تعداد دام سبک را مجمع جهانی اهلبیت با مجوز معاونت امور دام از جهاد کشاورزی استان وارد کرده اند.

مدیر کل دفتر مراتع سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور ادامه داد: این تعداد دام سبک به منظور بهره گیری در سیستم کشتارگاه استان وارد شده است که با توجه به ظرفیت کشتارگاههای استان برای ذبح کامل این تعداد دام سبک زمانی سپری خواهد شد که در این مدت استفاده از پوشش گیاهی مراتع استان با توجه به ظرفیت غیر مجاز دام درمراتع استان باعث از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع خواهد شد.

اسکندری با اشاره به مراتع موجود و ظرفیت آنها برای چرای دام افزود: سازمانها و ارگانها قبل از ورود هرگونه دام باید نسبت به تامین علوفه و جایگاه برای دام خود اقدام نمایند و استفاده از پوشش مراتع نوعی تخلف بوده است که در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد شد.

کد مطلب 967236

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها