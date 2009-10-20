به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی تا اواخر هفته ادامه دارد. در کنار پگاه، روناک یونسی، فرناز رهنما، سیروس کهوری‌نژاد و محمود بهرامی در این فیلم بازی می‌کنند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از: سعید جلالی نویسنده، حسین کریمی مدیر تصویربرداری، امیر ابراهیم‌زاده صدابردار، آزاده قوام طراح صحنه و لباس، فاطمه سنجرانی طراح گریم، مهدی صحرایی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، ناصر ریحان‌صفت مدیر تولید.

این فیلم با مضمون دفاع مقدس به تهیه کنندگی سعید پورفرج برای پخش از شبکه تهران تولید می‌شود.