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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۸:۴۰

تصویربرداری "مهر بی پایان" آخر هفته به پایان می‌رسد

تصویربرداری "مهر بی پایان" آخر هفته به پایان می‌رسد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی"مهر بی‌پایان" به کارگردانی محسن منشی‌زاده و بازی حمید‌رضا پگاه اواخر هفته به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی تا اواخر هفته ادامه دارد. در کنار پگاه، روناک یونسی، فرناز رهنما، سیروس کهوری‌نژاد و محمود بهرامی در این فیلم بازی می‌کنند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از: سعید جلالی نویسنده، حسین کریمی مدیر تصویربرداری، امیر ابراهیم‌زاده صدابردار، آزاده قوام طراح صحنه و لباس، فاطمه سنجرانی طراح گریم، مهدی صحرایی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، ناصر ریحان‌صفت مدیر تولید.

این فیلم با مضمون دفاع مقدس به تهیه کنندگی سعید پورفرج برای پخش از شبکه تهران تولید می‌شود. 

کد مطلب 967237

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