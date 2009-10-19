تعداد خودروهای اورژانس اجتماعی کرج افزایش یافت

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعداد این خودروها پیش از این دو دستگاه بوده درحالیکه هم اکنون به سه دستگاه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: افزایش تعداد این خودروها با هدف افزایش رفاه شهروندان و کمک بیشتر به حل معضلات اجتماعی صورت گرفته است و پیش بینی می شود اثرات مطلوبی به دنبال داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: البته لازم است تعداد خودروها باز هم افزایش یابد و متناسب با نیازهای شهرستان باشد.

وزیری عنوان کرد: اورژانس اجتماعی توانمندیهای زیادی دارد و در صورت صورت تامین امکانات می تواند در کاهش معضلات اجتماعی نقش موثری ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: مرکز اورژانس اجتماعی کرج پیش از این چهارصد دستگاه بوده و به تازگی به باغستان غربی منتقل شده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرج افزود: سه خودروی اورژانس اجتماعی کرج طبق برنامه ریزیها هر هفته در یک منطقه مستقر هستند و به دنبال تماس شهروندان به محل اعزام می شوند.

این مسئول یادآور شد: اورژانس اجتماعی مسئولیت رسیدگی به مواردی از قبیل کودک آزاری را بر عهده دارد و لازم است همه زمینه های لازم برای تحقق اهداف این اورژانس فراهم شود.

وزیری اظهار امیدواری کرد: تعداد خودروهای یادشده به تناسب نیازهای شهرستان افزایش یابد و بهزیستی از این طریق بتواند سهم مهمی را در کاهش معضلات بر عهده بگیرد.