روئین‌تن به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید فیلم سینمایی "کرشمه" شروع شده است. تاکنون تعدادی از بازیگران انتخاب شده و با انتخاب دیگر بازیگران و سایرعوامل این فیلم اواخر آبان مقابل دوربین می‌رود.

افسانه بایگان، نیوشا ضیغمی و علی روئین‌تن در پشت صحنه "زم‌هریر"

وی افزود: "کرشمه " با داستانی عاشقانه، تفاوت‌های بسیار با دو فیلم "دلشکسته " و "زم‌هریر" دارد و بازیگران صاحبنام ایران در آن بازی می‌کنند.

"کرشمه" پس از"دلشکسته" و "زم‌هریر" سومین فیلم سینمایی علی روئین‌تن است. فیلمبرداری فیلم سینمایی " زم‌هریر" به کارگردانی امروز به پایان می‌رسد و تدوین آن ادامه دارد.

"زم‌هریر" داستانی درباره دفاع مقدس دارد. نیوشا ضیغمی، شیلا خداداد، بیتا بادران، افسانه بایگان، امین تارخ، ابوالفضل پورعرب، وحید جلیلوند، رحمان حقیقی، هادی دیباجی، فرود روئین‌تن، جمشید شاه‌محمدی، مهوش صبرکن، مریم کاویانی و جمشید مشایخی بازیگران این فیلم هستند.