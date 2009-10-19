پژوهش باید بیش از پیش در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، دکتر محمد رضا اشرف‌زاده ظهر دوشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان منطقه 9 از آموزش به عنوان قلب تپنده دانشگاه‌ها یاد کرد و افزود: به طور قطع تا زمانی که آموزشی به دانشجویان داده نشود، پژوهش نیز اثری نخواهد داشت لذا به نظر می‌رسد این مقوله مهم باید بیش از پیش در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای آموزشی منطقه 9 دانشگاه آزاد با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور در سال‌های ابتدایی پس از تأسیس، به رغم سختی‌های فراوان توانست به فعالیت خود ادامه دهد، گفت: تلاش‌های صورت گرفته در طول این مدت به ویژه طی سال‌های اخیر منجر به آن شد تا این مرکز آموزش عالی در حال حاضر به یک دانشگاه بسیار بزرگ تبدیل شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نیز در این جلسه با بیان اینکه این دانشگاه از سال 64 فعالیت خود را در این شهرستان آغاز کرده است، گفت: این دانشگاه در سال‌های ابتدایی به رغم برخورداری از امکانات کم آموزشی، توانست در راستای رسالت خطیری که بر دوش داشت، گام‌های مثبتی بردارد.

دکتر علیرضا متولی‌زاده با تأکید بر اهمیت جایگاه آموزش در دانشگاه‌ها، افزود: این آموزش صحیح است که می تواند در کنار پرداختن به مسایل پژوهشی به رشد علمی دانشجویان بیانجامد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور در حال حاضر با دارا بودن نزدیک به هفت هزار دانشجو از 50 هزار متر مربع فضای آموزشی برخوردار است که این میزان به زودی به50 هزار و 700 متر مربع افزایش خواهد یافت و این مطابق با استانداردهای تعیین شده برای فضاهای آموزشی در دانشگاه‌ها است.

بیست و پنجمین جلسه شورای آموزشی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاونان آموزشی واحدهای دانشگاهی این منطقه در دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور برگزار شد.