معجونی در این باره به خبرنگار مهر گفت: طی صحبتی که با مجید جوزانی مدیر تماشاخانه‌های ایرانشهر داشتم قرار شد زمانی را در سال جاری برای اجرای نمایش "باغ آلبالو" در سالن شماره یک ایرانشهر در اختیار گروه تئاتر "لیو" قرار دهد. البته این وضعیت چند روز آینده به صورت قطعی مشخص می‌شود. گروه و عوامل بازیگری نمایش نیز از اعضای گروه تئاتر لیو و چند بازیگر میهمان نظیر خانم هما روستا تشکیل می‌شود.



این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره فعالیت‌های دیگر خود افزود: طی صحبت‌هایی که شده قرار است اثری را که در حال نگارش آن هستم در بخش اساتید جشنواره تئاتر عروسکی اجرا کنم. هنوز وضعیت گروه اجرایی نمایش مشخص نشده ولی به محض اینکه نگارش متن به پایان برسد درباره عوامل و گروه اجرایی نیز تصمیم قطعی را خواهم گرفت.



حسن معجونی تابستان امسال در نمایش "آسمان روزهای برفی" به کارگردانی محمد عاقبتی که در سالن اصلی مولوی اجرا شد، به ایفای نقش پرداخت. او این روزها مجموعه "مسافران" به کارگردانی رامبد جوان را روی آنتن دارد.

کد مطلب 967318