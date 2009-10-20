علیمحمدی درباره اکران عمومی فیلم "شبانه" پس از چهار سال به خبرنگار مهر گفت: من و امید بنکدار معتقدیم اگر از زمان اکران فیلمی گذشته باشد، اما آن فیلم ارزش داشته باشد، در طول زمان موانع را کنار می‌زند و راه خود را باز می‌کند. اگر "شبانه" مسیر طبیعی خود را طی می‌کرد و در زمان مناسب اکران می‌شد، انگیزه‌ای بود برای کسانی که در حوزه سینمای تجربی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ما به حضور بازیگران و عوامل حرفه‌ای در فیلم‌ها اعتقاد داریم و امیدواریم حضور بازیگران به نمایش موفق "شبانه" کمک کند. به هر حال این فیلم از جریان اصلی سینمای ایران فاصله دارد. اما فکر می‌کنم این نوع آثار نیز مخاطب خود را دارند.

علیمحمدی درباره زمان نمایش "شبانه روز" و ساخت سومین فیلم سینمایی خود و امید بنکدار عنوان کرد: در حال حاضر دنبال گرفتن پروانه نمایش برای "شبانه روز" هستیم تا بتوانیم در شرایط مناسب برای اکران آن اقدام کنیم. بازنویسی فیلمنامه "خیلی سخته" به عنوان سومین فیلم سینمایی ما هم به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: این فیلم نیز از فضای زنانه‌ای برخوردار است، قصه‌ای خطی دارد و دو شخصیت اصلی زن و یک مرد هستند. برای شروع این فیلم به دنبال سرمایه گذار هستیم.

"شبانه" قصه دختری است که همراه دو دوستش به قصد گذراندن شبی از منزل خارج می‌شود، اما اتفاقی ناگوار برای برادر یکی از آنها رخ می‌دهد. هدیه تهرانی، کورش تهامی، ستاره اسکندری، حمیدرضا پگاه، امیرحسین صدیق، بهاره رهنما و آتیلا پسیانی در "شبانه" بازی کرده‌اند.

"شبانه روز" دومین فیلم سینمایی کیوان محمدی و امید بنکدار با بازی نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، محمدرضا فروتن، حامد بهداد، مهناز افشار، حمیدرضا پگاه و... پارسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.