ظهور سئوالات عجیب استخدامی/ محاسبه محیط و مساحت مثلث!

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله اشتغال و بیکاری از بزرگترین معضلات و نیازهای کشور در دوران فعلی محسوب کرد.

مجموعه سیاستهای اعمال شده برای ایجاد اشتغال توسط دولتها در دهه اخیر که جوانان بیشتری نسبت به گذشته به دنبال شغل مناسب هستند، کشور را با تقاضای روزافزون در این باره مواجه کرده و هم اکنون بر تعداد جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که پشت درهای بازار کار منتظر ورود هستند، افزوده است.

بر اساس این گزارش، سالانه جوانان مشتاق بسیار زیادی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاهی و گروههای دیگر به امید ورود به بازار کار در صف متقاضیان مشاغل شرکتها، موسسات و مراکز دولتی قرار می گیرند.

خودنمایی ناتوانی مهارتی

یکی از بزرگترین مشکلات و موانعی که در مورد بالا بودن نرخ بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی (حدود 30 درصد) وجود دارد عدم مهارت دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاهی به دلیل عدم فراگیری مهارتهای تخصصی است که خود به عنوان یک خلاء بزرگ در زمان ورود به بازار کار خود نمایی می کند.

سوء مدیریت در شرکتها عامل انحطاط

ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر، ضمن تایید عدم تطابق نیازهای بازار کار با آموزشهای دانشگاهی، گفت: متاسفانه بی توجهی به نیازهای آموزشی برای مدیران، کارکنان و کارمندان در زمان استفاده از منابع، خود باعث تزلزل در بازار کار شده است.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار معتقد است: اگر ما نتوانیم تلفیق مناسبی از منابع، آموزش، منابع انسانی و مدیریت به همراه نظارت را داشته باشیم، حتما بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی را به سمت نابودی خواهیم برد.

سرمایه دار همیشه مدیر خوبی نیست

صالحی خاطر نشان کرد: متاسفانه همانطور که اگر فردی بخواهد در بخش ساخت بیمارستان سرمایه گذاری کند، لزوما توان جراحی و ویزیت بیماران را هم نخواهد داشت و در این زمینه باید از متخصصین امر استفاده شود، مدیریت در بنگاه اقتصادی نیز نیاز به مهارت، تخصص و طی سلسله مراتبی دارد که حتما فرد مدیر باید آنها را طی کند.

وی در زمینه وجود سوء مدیریت در بسیاری از کارخانجات بخش خصوصی و دولتی، گفت: اینکه نیاز باشد مدیریت یک مجموعه علاوه بر تحصیلات آکادمیک، تجربه هدایت مجموعه و قابلیت راهبری داشته باشد هنوز در کشور احساس نشده است. البته مدیران زیادی نیز هستند که قابلیتهای فراوانی در اداره امور دارند.

جستجوی آرزوهای جوانان در آزمونهای استخدامی

یک جوان فارغ التحصیل دانشگاهی که در حال حاضر چند سال از اتمام تحصیلات دانشگاهی وی می گذرد در زمینه مراحل سخت جستجو برای پیدا کردن شغل به خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه از زمان اتمام تحصیلاتم در مقطع کارشناسی در بسیاری از آزمونهای استخدامی مرتبط و غیرمرتبط با رشته تحصیلی ام شرکت کرده ام و هر بار به امید پذیرش در یکی از مراکز درخواست کننده نیرو به انتظار نتیجه نشستم.

نکته جالب در اظهارات جوان کارجو مربوط به بخشی از تلاشهای وی می شود که پس از طی دو مرحله آزمون در تایید نهایی وی توسط مدیرعامل شرکت خصوصی تولید مواد غذایی، اتفاق افتاد.

برای استخدام باید طول و عرض مثلث را حساب کنید!

جوان کارجو با ناراحتی گفت: روزی که به من اعلام شد برای دیدن مدیرعامل شرکت در دفتر مرکزی آن حاضر شوم، پس از حضور و تحمل حدود 3 ساعت انتظار پشت در اتاق مدیرعامل شرکت خصوصی، وی مرا به حضور پذیرفت و علیرغم اینکه از قبل به من اعلام شده بود که در نظر است در بخش انبار مشغول به کار شوم وی از من سئوالاتی در مورد مثلت متساوی الاضلاع و محاسبه محیط و مساحت مربع و مستطیل پرسید و از من خواست پس از ترسیم آنها محیط و مساحت مستطیل و مربع را نیز حساب کنم.

سئوال استخدامی: اگر سیلی بخوری چه کار می کنی؟

وی ادامه داد: من که از رفتار مدیرعامل شرکت تعجب کرده بودم در انتظار دیگر سئوالات وی ماندم. سپس او گفت اگر من الان به تو یک سیلی بزنم تو چه کار می کنی؟ و من گفتم، هیچ کاری نمی توانم بکنم. مدیرعامل ادامه داد، تو با 200 هزار تومان حقوقی که من به تو خواهم پرداخت چطور زندگی خواهی کرد؟ من گفتم، 150 هزار تومان آن را هزینه اجاره یک منزل مسکونی در یکی از محله های پایین شهر می کنم و با 50 هزار تومان دیگر به نحوی زندگی خود را سر خواهم کرد چون چاره ای جز این ندارم.

مدیریت سلیقه ای

سپس جوان جویای کار بیان داشت: مدیرعامل شرکت خصوصی پس از کلی تحقیر من خطاب به دو تن از مدیران دیگر شرکت گفت: من چطور این (جوان کارجو) را استخدام کنم و انبار3 میلیارد تومانی را به او بسپارم وقتی نمی تواند محیط و مساحت مثلث را حساب کند. نکته جالب اینکه وی از دو مدیر حاضر در اتاق خود خواست محیط و مساحت مثلت را به روش ریاضی حساب کنند و آنها نیز نتوانستند. در خاتمه مدیرعامل (پس از 5/1 ماه انتظار کارجو) گفت: اگر تو را بخواهم خودم تماس خواهم گرفت، درغیراین صورت کسی نمی تواند تو را اینجا استخدام کند.

بازار کار بدون متولی، گرفتار سلیقه ها

در همین ارتباط علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با مهر، با بیان اینکه متاسفانه بازار اشتغال کشور بدون هیچ برنامه ای در حال حرکت است، گفت: دولتها در زمان تصدی خود هیچ وقت نتوانستند در جهت ساماندهی نیازهای بازار کار و جلوگیری از اعمال مدیریتهای سلیقه ای، چارچوب مشخصی تعریف کنند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: اگر ما بتوانیم چارچوبی برای سنجش مجموعه اقدامات و عملکرد در شرکتها داشته باشیم و نهادهای نظارتی نیز برای آنها ایجاد شود، به راحتی تخلف از چارچوبها مشخص و برخورد و اصلاح آسانتر خواهد شد.

ولی الله صالحی نیز در بخش دیگری از سخنانش از وجود رانتهای شغلی در رده های مختلف مشاغل خرد تا کلان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برخی افراد با داشتن رانت در مشاغلی به کار گرفته می شوند که توان انجام آن را ندارند که خود در دراز مدت مشکلاتی را برای بنگاهها به وجود خواهد آورد.

پروانه صلاحیت برای مدیران

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: مدیریت در واحدهای تولیدی یکی از موارد مهم و فراموش شده ای است که مورد غفلت قرار می گیرد به نحوی که اگر فردی استانداردهای لازم پست مدیریت را نداشته باشد باعث اضمحلال شرکت و ضربه زدن به تولید کشور می شود.

وی خواستار برنامه ریزی برای تایید صلاحیت مدیران شرکتها و صدور پروانه صلاحیت برای آنان شد و افزود: همانطور که یک پزشک باید پروانه طبابت داشته باشد یک مدیر شرکت که سرنوشت حداقل هزار نفر وابسته به تصمیمات وی است نیز باید تایید صلاحیت شود. هر فردی که سرمایه ایجاد بنگاه را داشته باشد همیشه نمی تواند مدیر خوبی شود.

صالحی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر کارفرمایانی داریم که می گویند ما نیاز به ایجاد شورا برای کار در واحد خود نداریم. حال با این نوع طرز تفکر چگونه می توان به امنیت شغلی فکر کرد؟