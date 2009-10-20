حرکت در مسیر تامین امنیت کشور هرگز متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار سرتیپ حسین سلامی در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی پیشین در جمع مردم شهیدپرور زاهدان، با بیان این مطلب، اظهار داشت: دیروز دیروز بر صفحات درخشان تاریخ پرافتخار ملت بزرگ ایران، صفحه روشن و ماندگار و جاودان دیگری افزوده شد . ‌

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: بر آسمان پرستاره شهیدان ملت ایران، ستارگان درخشان و تابناک دیگری به شهادت و نظاره نشستند و تاریخ کشور ما، استقلال، آزادی، حاکمیت نظام اسلامی و عزت و افتخار جهانی کشور و ملت بزرگ ایران مدیون خونهای پاک هزاران شهیدی است که در نقطه نقطه این سرزمین بزرگ در طول سی سال پس از انقلاب بر زمین ریخته شد .

وی اضافه کرد: تاریخ هر کشوری اگر فاقد مردانی فداکار، دلاور و از جان گذشته نباشد محکوم به شکست، اشغال، ذلت و وابستگی است .

سردار سلامی با بیان اینکه، "عزت ما ناشی از شهادت مردان بزرگ این خطه خون رنگ و پرافتخار است"، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مردم نجیب، شریف و با وفا و مظلوم این سرزمین بزرگ و خطه مهربان و دلاور پرور آنقدر ارزش قائل است که کار آزموده ترین، عارف ترین، شجاع‌ترین، مدبرترین و مدیرترین فرماندهان خود را برای حفظ و ارتقای امنیت، آزادی، احترام، شوکت، اقتدار و آرامش خاطر این مردم در اینجا مستقر کرده است .

وی بیان داشت: برای سپاه مردم این سرزمین بسیار عزیزند، آنقدر که حاضر است ان عزیزترین فرماندهان خود را برای حفظ امنیت و توسعه و پیشرفت این سرزمین فدا کند .

سلامی ادامه داد: صحنه دیروز، صحنه باشکوهترین جلوه حماسه و ایثار مردان بزرگی بود که هزاران کیلومتر از خانه خود هجرت کردند و در میان این مردم حاضر شدند و وقتی مسئولیت امنیت را پذیرفتند در متن جامعه حضور پیدا کردند و در حاشیه و کنار گود ننشستند .

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: با لبخند و عاطفه و با مهربانی به دیدار مردم شتافتند و این اولین دیدار فرماندهان بزرگ ما با مردم شریف این سرزمین نبود .

سیاست عاطفه بجای تفنگ و گلوله مشی سپاه در سیستان و بلوچستان است

سردار سرتیپ حسین سلامی، تصریح کرد: سیاست عاطفه بجای تفنگ و گلوله مشی سپاه در این سرزمین است، گل بجای گلوله؛ لبخند عطوفت و مهربانی، یکی بودن با مردم، تواضع در برابر آنها، گستراندن بال تواضع و خضوع در مقابل مردم و فدا شدن برای آنها، تکه تکه شدن در دورترین و محرومترین نقطه این سرزمین مرام پاسداران و صفت فرماندهان آن است .

شوشتری مردی عادی نبود؛ عصاره اراده مردم ایران در این سرزمین بود

وی اظهار داشت: شهید شوشتری حاصل سی سال نبردهای بزرگ ملت ایران با دنیای استکبار و ظلم و بی عدالتی بود، شوشتری مردی عادی نبود؛ عصاره اراده مردم ایران در این سرزمین بود .

جانشین فرمانده کل سپاه، گفت: آنقدر که مردم این خطه چهره خندان و آرام، متین، با شوکت، موقر و با صولت این فرمانده بزرگ را دیدند خانواده این مرد بزرگ آن را نمی دید .

وی افزود: سردار محمد زاده مردی بود که از دل سختیها و مجاهدت و از زیر آتش و گلوله به این سرزمین پا گذاشته بود، اینها خانواده های خودشان را نمی دیدند ولی بچه ها و کهنسالان این سرزمین را می بوسیدند و گل لبخند را روی چهره های آنها می نشاندند .

سلامی اضافه کرد: اینها مثل مردم این خطه زندگی می کردند و با آنها غذا می خوردند، کنار آنها بودند و مردم سختی هایشان را با اینها تقسیم می کردند، اشراف طلب نبودند و برای زندگی دنیا هیچ ارزشی قائل نبودند، به خودشان نمی اندیشیدند و آخر هم خون اینها کنار خون مردم نجیب در یک صحنه بر زمین ریخت .

دشمنان فکر نکنند با شهادت سپاه تمام می شود سپاه با شهادت بزرگ شد

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه " دشمنان فکر نکنند با شهادت سپاه تمام می شود سپاه با شهادت بزرگ شد"، گفت: دیروز که شوشتری و محمدزاده و فرماندهان دیگر به خدا پیوستند، امروز دهها فرمانده آمدند و اعلام کردند که پرچم را در دست می گیرند و این حرکت متوقف نمی شود .

سردار حسین سلامی یادآور شد: شخصیت شهیدان شوشتری و محمدزاده و سایر فرماندهان امروز الهی و وسیع شده و همه کشور را در بر گرفته است بطوری که همه خانواده ها با خانواده این عزیزان همدم شدند و گریستند و یک ملت برای این مردان بزرگ گریه کرد و این بزرگترین عزت و افتخار برای ما است که صاحب چنین انسانهای با شرافتی هستیم .

وی اعلام کرد: مردمی کردن امنیت، سپردن امور به دست مردم و ایجاد امنیت برای عزت و پیشرفت راه روشن و نورانی است که شهیدان دیروز ما بازگشودند و مردان امروز آن را ادامه خواهند داد و این حرکت هرگز متوقف نخواهد شد .

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: این را بدانید بدخواهان این ملت، دنیای استکبار، تحریک کنندگان خارجی و ایادی مزدور داخلی برای این سرزمین جزء دود و آتش و خونریزی، قتل و غارت و از بین رفتن حرمت و ناموس این مردم مسلمان چیز دیگری نمی خواهند .

سردار سلامی افزود: اگر شما درخت تناور امنیت و آزادی و پیشرفت را در این سرزمین می بینند، حاصل مجاهدت این مردان بی ادعاست که هرگز نامی از آنها تا قبل شهادتشان نمی شنوید، ستاره های بی نام و نشانی که در ارتفاعات و کوهها و کوچه ها و شهرها و روستاها و در پی از بین بردن بدخواهان امنیت و پیشرفت این منطقه هستند .

وی اضافه کرد: دشمنان نمی خواهند که این منطقه روی خوش امنیت را ببیند تا توسعه پیدا کند و این داستان سی ساله نبرد بزرگ ملت ایران با استکبار جهانی است و آنها همیشه خواهان تجزیه ایران، توسعه ناامنی، وحشت و ترور و از این جنس کارها بودند .

حسین سلامی بیان کرد: جنس بچه های سپاه و بسیج و مردان فداکار این خطه بزرگ، جنس شهادت، عزت، آزادگی و فداکاری است و برای پاسداران و بسیجیان، شهادت به منزله آب برای ماهی است، ما هم حیات و زندگی خودمان را در شهادت می بینبم و این نقطه پایان آرزوهای همه ما هست .

ما بعنوان پیشمرگان و فداییان این ملت بزرگ همواره در صحنه هستیم

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ما بعنوان پیشمرگان و فداییان این ملت بزرگ همواره در صحنه هستیم و کار را با قوت و نشاط بیشتر و اقتدار بالاتر ادامه خواهیم داد .

سردار سلامی افزود: آنهایی که دشمن وحدت ملت ایران و برادران اهل سنت و تشیع هستند این را بدانند که شهدای دیروز شهدای وحدت اند و این خونها در هم آمیخت و یک نهر جاری بزرگ از عشق و فداکاری ساخت و حلقه اتصال خیلی قوی و ناگسستنی در تاریخ مبارزات این خطه ایجاد کرد .

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما اطمینان می دهیم که این راه روشن و نورانی ادامه خواهد یافت و شوشتری و محمدزاده امروز هم در دل مردم منطقه تکثیر شده اند .