فعالیتهای موسسات قرآنی منسجم تر می شود

محمدمهدی بحرالعلوم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: اتحادیه کشوری موسسات قرآنی با هدف ارتقای کیفی فعالیتهای موسسات قرآنی تشکیل می شود و امیدواریم در این زمینه نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.

این مسئول ادامه داد: در این زمینه مجمع عمومی در آذرماه تشکیل می شود و به دنبال آن موسسات قرآنی استانها می توانند یک اتحادیه کشوری داشته باشند.

وی بیان کرد: در حال حاضر در این خصوص اتحادیه های استانی وجود دارند اما برای تحقق همه اهداف مد نظر لازم است اتحادیه کشوری نیز تشکیل شود تا فعالیتهای قرآنی در کشور از انسجام بیشتری برخوردار شوند.

این مسئول اظهار داشت: همچنین در آبانماه همایش ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها در خصوص دارالقرآن برگزار می شود و مدیران کل از هر استان در آن حضور دارند که پیش بینی می شود این همایش، زمینه های افزایش تعامل و تبادل نظر مطلوب مدیران یادشده را بیش از پیش فراهم کند.

بحرالعلوم خاطرنشان کرد: در گردهمایی مسئولان دارالقرآن استانهای کشور که به تازگی انجام شده، مباحث اساسنامه و مجمع عمومی، منابع مالی و تحلیل وضعیت موجود در خصوص تشکیل اتحادیه کشوری موسسات قرآنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی یادآور شد: دارالقرآن و موسسات و مراکز قرآنی از جمله مهمترین مراکز فرهنگی هستند که توجه بیشتر به آنها در ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای قرآنی تاثیر فراوانی دارد و به نشر فرهنگ قرآنی نیز کمک شایانی می کند.