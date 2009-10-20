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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۳

موسوی بلده:

تهیه منشور قرآنی بدون مشارکت موسسات دینی مردمی کارآیی ندارد

تهیه منشور قرآنی بدون مشارکت موسسات دینی مردمی کارآیی ندارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره اتحادیه مراکز و موسسات قرآنی استان تهران گفت: منشور قرآنی باید از بطن مردم تهیه شود و بدون مشارکت موسسات دینی مردمی کارآیی لازم را ندارد.

سیدمحسن موسوی بلده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تهیه منشور قرآنی یک فعالیت بسیار مهم فرهنگی است و این امر باید با مشارکت موسسات قرآنی مردمی تشکیل شود.

وی ادامه داد: عدم بهره گیری از نظرات موسسات قرآنی مردمی در خصوص تهیه منشور یادشده یک امر بسیار نامطلوب است و باید تا حد ممکن در این زمینه از مشارکت این موسسات بهره گرفته شود.

این مسئول عنوان کرد: انجام فعالیتها و امور قرآنی بدون بهره گیری از توانمندیهای موسسات مردمی نتایج لازم را به دنبال نخواهد داشت و ما را به اهداف قرآنی مد نظر نمی رساند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مراکز و موسسات قرآنی استان تهران خاطرنشان کرد: فعالیتی که از بطن مردم شکل گیرد، ثمربخش تر خواهد بود و لازم است همواره به این امر توجه داشته باشیم.

موسوی بلده اضافه کرد: موسسات قرآنی این توانایی را دارند که در تهیه منشور قرآنی نظرات سودمند و اثربخش ارائه دهند که این امر، ضرورت بهره گیری از مشارکت آنها در این زمینه را بیش از پیش آشکار می کند.

وی یادآور شد: کار قرآنی باید از بطن مردم شکل گیرد و بالا بیاید تا نتایج مورد نظر حاصل شود.

این مسئول افزود: لازم است همه زمینه های لازم برای حضور موسسات مردمی قرآنی در فعالیتهای قرآنی فراهم شود تا این فعالیتها نتایج مطلوب را به دنبال داشته باشند.

کد مطلب 967369

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