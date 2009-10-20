ایران از مهمترین اولویتهای کرواسی در زمینه توسعه تجارت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سفیر کرواسی شامگاه دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی و تجار بخش خصوصی استان زنجان با بیان اینکه مهمترین مزیت کرواسی در زمان کنونی، عدم عضویت در اتحادیه اروپاست، افزود: اتحادیه اروپا موانعی را بر سر راه روابط با ایران در دستور کار دارد به همین دلیل کشور کرواسی که هم اکنون عضو این اتحادیه نیست، مشکلی در این زمینه نخواهد داشت.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزیتهای کار در منطقه بالکان، وجود بندر ریکا در کشور کرواسی است که از این طریق می توان به تمامی کشورهای اروپایی راه پیدا کرد زیرا این بندر از طریق راه ریلی با بیشتر کشورهای اروپایی در ارتباط است.

پروحیچ افزود: وجود صنایع مکمل در کرواسی و مبادله آنها با ایران، می تواند در اقتصاد دو کشور بسیار مفید باشد.

سفیر کرواسی با اشاره به نیاز این کشور به صنعت سنگ، گفت: کرواسی به دلیل واقع شدن در منطقه مدیترانه از وسایل سنگی به وفور استفاده می کند البته این مسئله در منطقه بالکان و جنوب شرق اروپا وجود دارد.

به گفته پروحیج به همین دلیل تجار ایرانی می توانند با صادر کردن سنگ ارزان و با کیفیت خوب، بازار مناسبی برای خود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه همکاری دو کشور در زمینه کشاورزی باید دو طرفه باشد، افزود: مراکز کشاورزی معتبری در کرواسی وجود دارد که این مراکز از آب و هوای سازگار با ایران برخوردار هستند و می توان در این زمینه نیز به نتایج مطلوبی رسید.

پروحیچ با بیان اینکه در خرید کشمش با استان خراسان رضوی همکاری داشتیم، گفت: اطلاعی از اینکه در زنجان نیز کشمش تولید می شود، نداشتیم و به دلیل اینکه این محصول، بازار بسیار خوبی در کرواسی دارد، می توان با ادامه همکاری به خرید کشمش از زنجان مبادرت ورزید.

سفیر کرواسی ادامه داد: صنعتگران کروات تجربه خوبی از همکاری در ایران با تولید آسفالت سرد در شیراز دارند و امیدواریم این همکاری در زنجان نیز ادامه داشته باشد تا هر دو طرف از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.

پروحیج مزیت بزرگ کشور از دید اروپایی ها را بازار مناسب، بیمه ارزان و نیروی کار کافی عنوان کرد و گفت: با اینکه کارخانه های تولید سرب و روی در کرواسی وجود ندارد اما از این فلزات در صنعت کشتی سازی استفاده مناسبی می شود و باید از توانمندی های استان در این زمینه ها استفاده لازم را برد.

همچنین در ادامه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان گفت: زمینه همکاریهای اقتصادی و تجاری استان زنجان با کشور کرواسی فراهم شده است.

‌ابراهیم جمیلی با بیان اینکه به زودی یک هیئت از تجار و بازرگانان این استان عازم کشور کرواسی خواهند شد،‌ افزود: مشترکات موجود بین استان زنجان و کرواسی زمینه را برای مبادلات اقتصادی بین این دو منطقه فراهم کرده است.

وی به ظرفیتهای استان زنجان در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن اشاره کرد و یادآورشد: تجربه های مناسبی در استان در زمینه سد سازی و راه سازی نیز وجود دارد که می تواند در ارائه خدمات فنی در این زمینه نیز موفق عمل کند.

جمیلی افزود: ‌معدن انگوران به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه، وجود خاکهای صنعتی مناسب و معادن آهن، پتاس و عناصر گرانقیمتی از جمله برنز، موجب شده است تا علاقمندی زیادی به سرمایه گذاری در بخش صنعت در استان وجود داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکیدکرد:‌ در صورت جلوه دادن مزیتهای فراوان استان و شناساندن آنها، می توان علاقمندان را از کشور کرواسی مجاب به سرمایه گذاری و حضور در این استان کرد.

جمیلی افزود:‌ هیئت تجاری تخصصی استان در بخشهای مختلف بازرگانی، تجاری، صنعتی و معدنی در جهت آشنا کردن تجار کشور کرواسی با ظرفیتها و قابلیتهای استان زنجان در آینده نزدیک به این کشور سفر خواهند کرد.