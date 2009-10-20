رئال مادرید- میلان؛ دیدنی و جذاب/ کار دشوار چلسی در زمین آتلتیکومادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید و میلان به عنوان پرافتخارترین تیم‌های لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در سانتیاگوبرنابئو مقابل هم صف آرایی می کنند. حضور کاکا مقابل تیم پیشین خود از نکات قابل توجه این مسابقه است.

در حالی که رئال مادرید در این دیدار خانگی نمی تواند از کریستیانو رونالدو به دلیل آسیب دیدگی در ترکیب خود استفاده کند، میلان هم گنارو گتوسو و مارکو استوراری را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

دیگر دیدار مهم فردا شب را تیم‌های چلسی و آتلتیکومادرید برگزار خواهند کرد. این دو تیم در حالی به مصاف هم می روند که هر دو در آخرین دیدار لیگ‌های داخلی کشورشان شکست خورده‌اند و از این حیث با یکدیگر مشابهت دارند. چلسی به آستون ویلا باخته و آتلتیکو مادرید مقابل اوساسونا تن به شکست داده است.

برنامه دیدارهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است:

گروه A:

* بوردو فرانسه - بایرن مونیخ آلمان

* یوونتوس ایتالیا - مکابی اسراییل

گروه B:

* زسکا روسیه - منچستریونایتد انگلستان

* ولفسبورگ آلمان - بشیکتاش ترکیه

گروه C:

* زوریخ سوییس - مارسی فرانسه

* رئال مادرید اسپانیا - میلان ایتالیا

گروه D:

* چلسی انگلستان - آتلتیکومادرید اسپانیا

* پورتو پرتغال - آپوئل قبرس