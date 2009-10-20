مدیران حق منع ورود دانشجو به خوابگاه بدون حکم انضباطی را ندارند

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در صورتی که دانشجویی در دانشگاه یا خوابگاه اخلال ایجاد کرده و صدمه ای رسانده باشد حق کمیته انضباطی است که موضوع را رسیدگی کند و جریمه در نظر بگیرد. کمیته انضباطی می‌تواند جریمه های مختلفی را بر اساس آئین نامه در نظر بگیرد که منع استفاده از تسهیلات رفاهی یکی از آنها است.

وی اضافه کرد: در صورتی که دانشجویی به خوابگاه و دانشگاه صدمه ای وارد کرده و تخلفی از وی سر زده باشد و کمیته انضباطی وی را از بهره گیری از تسهیلات رفاهی منع کرده باشد، خود دانشجو باید قبول کند که باید خوابگاه (به عنوان یکی از تسهیلات رفاهی) را ترک کند.

قائم مقام معاون دانشجویی وزارت علوم درباره مشکل ساز بودن منع استفاده از خوابگاه برای دانشجویان دختری که حتی از سوی کمیته انضباطی به عنوان دانشجوی خاطی شناخته شده باشند به مهر گفت: مواردی درباره دانشجویان دختر که به جرمی مرتکب شده اند و کمیته انضباطی دانشگاه برایشان حکم عدم استفاده از امکانات رفاهی را صادر کرده است وجود دارد اما کمیته مرکزی انضباطی به دلیل اینکه این حکم برای دختران مشکل است نسبت به تخفیف در حکم یا تغییر حکم اقدام کرده است.

مسلمی نائینی ادامه داد: به عنوان مثال کمیته انضباطی مرکزی به جای اینکه حکم عدم استفاده از امکانات رفاهی را تائید کند نسبت به تغییر دانشگاه محل تحصیل دانشجوی خاطی حکم صادر کرده است که این تخفیف بیشتر برای دانشجویان دختر در نظر گرفته می شود.