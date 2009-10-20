حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه ظرفیت های استان در این زمینه باید افزایش و توسعه یابد، افزود: این شرکت یکی از بزرگ‌ترین ترمینال‌های نفتی کشور است.

وی با اشاره به اینکه، تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به تقاضاهای آنان از اولویت های کاری این مرکز است افزود: این سازمان یک مجموعه و زنجیره به هم گره خورده‌ای است که باید تمام حلقه‌های آن قوی باشد.

صادقیان در ادامه، از اجرایی شدن پرداخت الکترونیکی سوخت در جایگاههای استان خبر داد و گفت: در مرحله نخست اجرای طرح، 7 جایگاه عرضه سوخت شهرستان اراک شامل جایگاه‌های شرکتی یک، شریعتی، حاج‌باشی، 31 خیابان مشهد، ادبجو، ولیعصر و صدف به سیستم مذکور مجهز شدند.

وی درباره روش اجرای کار بیان داشت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به یکی از شعبه‌های بانک ملت، کارت بانک‌های عضو شتاب را با کارت هوشمند سوخت خود مرتبط کرده و در جایگاه‌های عرضه بنزین مجهز به سامانه پرداخت، به جای پول نقد، بهای سوخت را با همان کارت هوشمند سوخت بپردازند.

این مقام مسئول مزایای روش مذکور را سرعت بیشتر انجام کار، اطمینان خاطر از سرقت، گم شدن و گرفتن پول‌های تقلبی و همچنین عدم تماس با پول‌های آلوده عنوان کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به زودی 26 جایگاه عرضه سوخت استان به این سیستم مجهز می‌شوند.