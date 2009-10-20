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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

104 نقطه بارگیری در پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی وجود دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش‌ فرآورده‌‌های نفتی منطقه‌ استان مرکزی گفت: 104 نقطه بارگیری فرآورده‌های نفتی، سیستم مانیتورینگ و ظرفیت ذخیره‌سازی مخازن انبار نفت شهید نجفی اراک از امتیازات شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی است.

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه ظرفیت های استان در این زمینه باید افزایش و توسعه یابد، افزود: این شرکت یکی از بزرگ‌ترین ترمینال‌های نفتی کشور است.

وی با اشاره به اینکه، تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به تقاضاهای آنان  از اولویت های کاری این مرکز است افزود: این سازمان یک مجموعه و زنجیره به هم گره خورده‌ای است که باید تمام حلقه‌های آن قوی باشد.

صادقیان در ادامه، از اجرایی شدن پرداخت الکترونیکی سوخت در جایگاههای استان خبر داد و گفت: در مرحله نخست اجرای طرح، 7 جایگاه عرضه سوخت شهرستان اراک شامل جایگاه‌های شرکتی یک، شریعتی، حاج‌باشی، 31 خیابان مشهد، ادبجو، ولیعصر و صدف به سیستم مذکور مجهز شدند.

وی درباره روش اجرای کار بیان داشت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به یکی از شعبه‌های بانک ملت، کارت بانک‌های عضو شتاب را با کارت هوشمند سوخت خود مرتبط کرده و در جایگاه‌های عرضه بنزین مجهز به سامانه پرداخت، به جای پول نقد، بهای سوخت را با همان کارت هوشمند سوخت بپردازند.

این مقام مسئول مزایای روش مذکور را سرعت بیشتر انجام کار، اطمینان خاطر از سرقت، گم شدن و گرفتن پول‌های تقلبی و همچنین عدم تماس با پول‌های آلوده عنوان کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به زودی 26 جایگاه عرضه سوخت استان به این سیستم مجهز می‌شوند.

کد مطلب 967446

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