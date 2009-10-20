ایجادشعب دانشگاه الزهرا درکشور/ دانشگاه تک جنسیتی درکنار سایردانشگاهها

موافق راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی در کنار دانشگاه مختلط هستم

دکتر محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایجاد دانشگاهها تک جنسیتی خصوصا دانشگاههای دخترانه گفت: "کاملا موافق هستم که دانشگاههای دخترانه در کنار دانشگاههای مختلط راه اندازی شوند تا انتخاب های متنوعی پیش روی مردم کشور قرار گیرد. دانشگاههای دخترانه باید در جغرافیای ایران راه اندازی شوند تا اگر داوطلبی بخواهد در یک دانشگاه تک جنسیتی درس بخواند مجبور نشود از یک راه دور مانند بوشهر حتما به تهران بیاید تا در دانشگاه دخترانه الزهرا (س) درس بخواند. معتقدم باید امکانات لازم را فراهم کنیم تا هر کس از هر دانشگاه مورد علاقه اش استفاده کند."

دکتر مباشری - رئیس دانشگاه الزهرا (س)

اقدامات دانشگاه الزهرا (س) برای راه اندازی شعبه های تنها دانشگاه جامع دخترانه کشور

رئیس دانشگاه الزهرا (س) به اقدامات این دانشگاه در راستای راه اندازی شعبه هایی از این دانشگاه در کشور پرداخت و گفت: "در صدد تاسیس شعبه ای از دانشگاه الزهرا (س) در چابهار بودیم که شرایطی نیز فراهم شده و حتی قرار بود برای مهر ماه امسال دانشجو پذیرش شود که امکانپذیر نشد."

مباشری افزود: "نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی در چند نوبت با حضور در دانشگاه الزهرا (س) خواستار تاسیس شعبه ای از این دانشگاه در بیرجند شده است. شهرداری بومهن نیز از دو سال گذشته درخواست داشته تا دانشگاه الزهرا (س) شعبه ای را در بومهن تاسیس کند."

وی خاطرنشان کرد: "معمولا درخواستها و پیشنهاداتی که برای راه اندازی شعبه ای از دانشگاه الزهرا (س) ارائه می شود بعضا دچار بعضی مسائل غیر علمی می شوند و این موضوع دچار مرور زمان می شود و فراموش می شود اما دانشگاه الزهرا (س) همواره برای راه اندازی شعبه های این دانشگاه دخترانه اعلام آمادگی کرده است."

لزوم بررسی آسیبهای اجتماعی اختلاط دختر و پسر در دانشگاهها

محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "مسئولین و متولیان فرهنگی کشور باید نسبت به تشکیل اتاق فکری در زمینه بحث حضور همزمان دختران و پسران در دانشگاه اقدام کنند و بررسی کنند که آیا واقعا اختلاط دختر و پسر باعث آسیبهای اجتماعی می شود. ما خودمان نسل انقلاب هستیم و در دانشگاههای مختلف درس خوانده ایم و وقتی دوستان را مشاهده می کنیم (که امروز در مصادر امور هم هستند) همه وفادار به انقلاب و افرادی مهذب و تحصیلکرده و متعهد هستند بنابراین صرف اختلاط یک دانشگاه یا یک دستگاه نمی تواند به بار آورنده آسیب باشد."

رئیس دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه "بنده خارج از کشور هم درس خوانده ام اما هیچ خللی وارد نشد چرا که ریشه ها محکم بود." اضافه کرد: "باید ریشه ها را محکم کرد. اگر دانشگاه مختلط را جداسازی کنیم، شرکتها و ادارات و بقیه اماکن را چه کار کنیم؟ شاید در آینده خیلی نزدیک نشود بحث جداسازی جنسیتی را مطرح کرد و شاید اصلا با بروز یک سری مخالفتها و واکنشهای منفی روبرو شود اما فکر می کنم باید فرهنگ سازی کنیم که دختر و پسر جوان ما می توانند در کنار هم و با رعایت حدود درس بخوانند و هیچ مشکلی نیز پیش نیاید، چنان که ما هم درس خواندیم."

بیش از آنکه به جداسازی جنسیتی دانشگاه قائل باشم، به آسیب شناسی اعتقاد دارم

وی خاطرنشان کرد: "بعضی از دوستان ما در خارج از کشور و در یک محیط نامناسب درس خوانده اند و همه آنها امروز افرادی متعهد هستند. بنابراین بیش از آنکه به جداسازی فکر کنم، معتقدم که باید آسیب شناسی صورت گیرد. دانشجو تحت شرایط اخلاقی و عرفی جامعه، اینترنت، ماهواره و ... است. سرانجام همه این دانشجویان می خواهند به اجتماع بازمی گردند. دوره لیسانس فقط 4 سال است و دانش آموختگان دانشگاهها می خواهند پس از آن در بخشهای مختلف در جامعه مشغول شوند اما دیگر نمی توان در محیط کار پرده کشید یا دستگاهها و سازمانها را به بخشهای زنانه و مردانه تقسیم کرد."

این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش متولیان فرهنگی کشور در آسیب شناسی وضعیت فرهنگی دانشگاه و جامعه گفت: "نیاز عاطفی و روحی و روانی که در دختران و پسران هست، وجود دارد. این را باید تربیت و تهذیب کرد. فکر می کنم گاهی اوقات نکته اساسی از یاد می رود و به ظواهر پرداخته می شود و همین باعث یک مقدار کج شدن مسیر شده است."

توجه امام (ره) و مسئولان اعتماد خانواده ها به دانشگاه را به بار آورد

محبوبه مباشری در ادامه گفتگو با مهر با اشاره به فضای اعتماد خانواده ها به دانشگاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: "پس از انقلاب اسلامی روی آوردن بانوان به تحصیلات عالیه با رشد سریعی همراه بود که این ناشی از برکت انقلاب اسلامی و توجهی است که امام راحل داشته و به تبعیت از ایشان نیز بقیه مسئولان کشور داشتند. جو اعتمادی که ایجاد کردند موجب شد که خانواده ها دختران خود را به دانشگاهها بفرستند. البته راه اندازی دانشگاههای دخترانه می تواند امکانی باشد برای خانواده هایی که علاقه مند به تحصیل فرزندشان در دانشگاهی تک جنسیتی هستند."

وی افزود: "امروز نسبت بالایی از درصد ورودیها به دانشگاه و دانش آموختگان دانشگاهها را دختران تشکیل می دهند. این جو اعتماد و اطمینان قلبی که مردم نسبت به دانشگاههای کشور پیدا کرده اند برکت انقلاب اسلامی است و این باعث تضمین سلامت روحی و اخلاقی آینده کشور خواهد شد."