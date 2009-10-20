مهلت یک ماهه به ادارات و کارخانه های پر مصرف برای اصلاح داده شد

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، افزود: در این ممیزی مشترکان پر مصرف در یک دوره زمانی یک ماهه موظف به اصلاح و کاهش مصرف گاز خواهند بود،تصریح کرد: در صورت تحقق نیافتن شرایط تعیین شده، گاز این مشترکان قطع خواهد شد.

مشایخی همچنین از اجرای مرحله دوم ممیزی مصرف گاز در کارخانه ها و صنایع استان مرکزی خبر داد و گفت: در سال اصلاح الگوی مصرف تلاش ما این است که با حفظ انرژی در این زمینه گام های موثری برداشته شود.

مدیر عامل شرکت گازاستان مرکزی درباره اخرین وضعیت گازرسانی این استان با بیان این که هم اکنون 27شهر و 310 روستای استان مرکزی زیرپوشش گازطبیعی قرار دارند، ضریب نفوذ گاز در جمعیت شهری را 99 درصد و در جمعیت روستایی 54 درصد اعلام کرد.

وی یادآورشد: استان مرکزی دارای 29شهر است و دو شهر فاقد گاز این استان در اوایل سال آینده از این حامل انرژی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی درباره اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهور به این استان نیز گفت: همه مصوبات مربوط به این سفرها در زمینه گازرسانی روستای محقق شده و هم اکنون نیز 15 درصدفراتر از برنامه عمل شده است.

وی گفت: به جهت رعایت موازنه تولید و مصرف،امسال هیچگونه پروژه گازرسانی روستایی انجام نشده و عمده فعالیت های سال جاری متمرکز بر امور زیربنایی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با بیان این که درشش ماهه نخست امسال 264کیلومتر شبکه اجرا و چهار هزار انشعاب نیز نصب شده است،مجموع شبکه گذاری انجام شده را چهار هزار و 880کیلومتر و شمار انشعاب های نصب شده را نیز 187 هزار مورد اعلام کرد.

مشایخی افزود: تاکنون301 هزار مشترک خانگی، تجاری و یک هزار و 652مشترک صنعتی در این استان از گازطبیعی بهره مند هستند.

وی با بیان این که گازطبیعی 56 درصد سبد انرژی استان مرکزی را به خود اختصاص داده است،اظهار داشت:تلاش می شود این سهم تا پایان برنامه چهارم به 60درصد افزایش یابد.

به گفته مشایخی از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه،دو میلیارد و 68میلیون متر مکعب گاز در استان مرکزی مصرف شده است که 799میلیون مترمکعب آن در بخش نیروگاهی، 598 میلیون متر مکعب در بخش صنایع و 671 میلیون مترمکعب نیز در بخش خانگی - تجاری استفاده شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی تصریح کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، مصرف گاز در بخش نیروگاهی 21درصد، در بخش صنایع ،یک درصد و در بخش خانگی و تجاری بیش از 12درصد رشد داشته است.

مشایخی درباره جایگاه های سی ان جی نیز گفت: هم اکنون 28جایگاه عرضه گازطبیعی فشرده در استان مرکزی فعال است و برای احداث 32جایگاه جدید نیز برنامه ریزی شده که از این تعداد، 15جایگاه تا پایان امسال سال به بهره برداری خواهد رسید.