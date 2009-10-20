وضعیت صیادی در گلستان سنتی و تهدیدکننده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی دوشنبه شب در جشن شروع فصل صید ماهیان استخوانی در بندرترکمن افزود: سرانه صید در استان به ازای هر صیاد 670 کیوگرم بوده و این میزان نسبت به کل کشور پائین است.

وی اظهار داشت: از مجموع 15 هزار تن تولید انواع آبزی در استان در سال 13 درصد دریایی بوده که مقام چهارم آبزی پروری کشور را دارا هستیم.

پاسندی صیانت از ذخایر آبزیان را وظیفه ملی و همگانی دانست و گفت: گلستان با توجه به شرایط اقلیمی که دارد یک استان شیلاتی است و به لحاظ وجود دریای خزر، فعالیت صید و صیادی در این استان رواج دارد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: 80 درصد گونه کپور دریایی در استان تولید می شود، 30 درصد پرورش ماهیان استخوانی کل کشور و 60 درصد انواع ماهیان خاویاری و 85 درصد گونه های ماهی دریای خزر در این استان تولید می شود.

وی یادآور شد: 1400 صیاد ماهی استخوانی و 400 صیاد ماهی خاویاری در بندر ترکمن فعال هستند و بین 10 تا 14 هزار نفر از این راه روزی می خورند.

صید ماهیان استخوانی در گلستان از 20 مهرماه در کرانه دریای خزر آغاز شد.