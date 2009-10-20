دو مربی اوکراینی و نروژی به ایران می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی، رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر افزود: این دو مربی خارجی بصورت موقت و طی قراردادهایی سه ماهه در تیم‌های جوانان و بزرگسالان کشورمان مشغول به کار خواهند شد و در صورت داشتن شرایط لازم با آنها قرارداد بلند مدت امضا می شود.

شجاعی تصریح کرد: تاکنون حضور مربی اوکراینی برای تیم فوتبال جوانان قطعی شده و بزودی از یک مربی نروژی نیز برای حضور در تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان دعوت خواهیم کرد.

وی یادآور شد: کمیته ملی المپیک روی استفاده از مربیان خارجی در تیم‌های فوتبال بانوان بویژه در رده‌های سنی پایه تاکید دارد از همین رو فدراسیون فوتبال نیز در نظر دارد تا از تجربه مربیان خارجی در بخش فوتبال بانوان بهره گیرد.

شجاعی در خصوص وضعیت ادامه همکاری شهرزاد مظفر با تیم ملی فوتبال بانوان خاطرنشان کرد: ظاهرا خانم مظفر تصمیم به کناره گیری از تیم ملی دارند ولی ما با توجه به خصوصیات فنی، اخلاقی و رفتاری وی در نظر داریم این مربی را در کنار تیم ملی حفظ کنیم. البته ادامه همکاری مظفر با تیم ملی به موافقت او نیز بستگی دارد.