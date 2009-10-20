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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۹:۱۹

پیکر شش شهید حادثه تروریستی سرباز در کرمان تشییع شدند

پیکر شش شهید حادثه تروریستی سرباز در کرمان تشییع شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: پیکر شش شهید حادثه تروریستی سرباز با حضور گسترده مردم و مسئولان کرمان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صبح سه شنبه پیکر شش شهید کرمانی که در حادثه تروریستی سرباز به درجه رفیع شهادت نائل شده بودند با حضور گسترده مردم و مسئولان کرمان از مقابل حسینیه ثارالله کرمان تا چهار راه کاظمی کرمان تشییع شد.

"علی علویان" فرمانده تیپ پیاده صاحب الزمان(عج)، "حسین اسدی" مسئول روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه قدس و همچنین شهیدان "خسرو شمس الدینی"، "هادی محمدی سلیمانی"، "هوشنگ کریمی" و"حسین مرادی" از جمله شهدای استان کرمان در حادثه تروریستی سرباز محسوب می شوند که پس از تشییع در کرمان برای خاکسپاری به شهرستانهای شهربابک، خانوک، بافت، رابر، بم و اسفندقه اعزام می شوند.

کد مطلب 967472

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