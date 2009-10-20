پیشرفت 93 درصدی پروژه های سفر اول ریاست جمهوری به شهرستان ورامین

سید جمال جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: از ابتدای سال 1388 جهت اجرای 153 پروژه عمرانی، 158 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که در مقایسه با دیگر شهرستانهای استان تهران رتبه اول در کسب اعتبارات به ورامین تعلق دارد.

وی تاکید کرد: شهرستان ورامین از جهت پیشرفت فیزیکی پروژه ها در رتبه سوم استان تهران قرار دارد.

جلیلی افزود: در حوزه امنیتی و اجتماعی، وفاق، همدلی و همگرایی خوبی بین مسئولان و ارگانهای عضو شورای تامین شهرستان حاکم است که نتیجه آن، کاهش چشمگیر جرم در منطقه است.

وی تصریح کرد: در سطح شهرستان، موضوعات ضد امنیتی که منطقه را دچار چالش کند در طول شش ماه اول سال جاری وجود نداشته است.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان ورامین در مورد سرپرست جدید فرمانداری اظهار داشت: نتیجه هر تغییری، میل به تحول برای رشد، پیشرفت و ارتقاء در تمامی حوزه های مدیریتی است.